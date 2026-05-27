גורמים באירופה חוששים: רוסיה עלולה לתקוף בקרוב - ולהעמיד את נאט"ו במבחן

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח היום (רביעי) כי גורמי ביטחון לאומי באירופה הזהירו כי רוסיה עלולה לבחון את לכידותה של ברית נאט"ו באמצעות פגיעה באחת המדינות הבלטיות, באיים שבדים ודניים בים הבלטי או בשטחי הברית באזור הארקטי.

לדברי בכירים אירופיים, קיים חשש שרוסיה תנצל חלון הזדמנויות ב־12 החודשים הקרובים, כאשר השינויים במחירי הנפט בעקבות המלחמה עם איראן יוצרים טלטלה פוליטית נוספת באירופה ומחזקים מפלגות ימין קיצוני המבקשות לחזור לרכוש נפט וגז רוסיים ולהפסיק את הסיוע לאוקראינה.

גורמי מודיעין וצבא במספר מדינות אירופיות אמרו כי אין כרגע סימנים לכך שרוסיה מזיזה כוחות או ציוד כדי להיערך למתקפות על המדינות הבלטיות או על אזורים אחרים מחוץ לאוקראינה בעתיד המיידי. לדעתם, פוטין יעמוד בחודשים הקרובים בפני בחירה קשה בשל חשבון פשוט של שחיקה. על פי הערכות מודיעין מערביות, רוסיה מאבדת כמעט 35 אלף חיילים בחודש - יותר מכפי שהקרמלין מסוגל לגייס.

המשך המלחמה באוקראינה בקצב הנוכחי יהפוך בקרוב לבלתי אפשרי ללא גיוס כפוי, דבר שרוסיה לא עשתה מאז הגיוס החד־פעמי של 300 אלף חיילים ב־2022. בתוך כך, ברויטרס דווח היום כי מפקד בכיר אוקראיני אומר שהוא צופה "נקודת מפנה" במלחמה באוקראינה תוך שישה-תשעה חודשים.