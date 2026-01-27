"פה זה לא ישראל": תיעוד מפולין - חרדים הותקפו בשדה התעופה

קבוצת חרדים הותקפה היום (שלישי) בשדה התעופה בפולין על ידי אחד העובדים. בתיעוד מהתקרית העובד נראה מתקרב אליהם בצורה מאיימת וצועק שיחזרו לישראל, שפולין זאת המדינה שלו והיא לא שלהם.

בסרטון נראה העובד בין היתר נצמד לקבוצה ושואל "למה באתם לפולין?". חברי הקבוצה לא שתקו ואמרו לו באנגלית "תהיה בשקט". על כך השיב להם, "לא, אתם תהיו בשקט", לפני שהלך מהמקום.