"פה זה לא ישראל": תיעוד מפולין - חרדים הותקפו בשדה התעופה
תיעוד מטריד מראה עובד נמל תעופה בפולין תוקף קבוצת חרדים ישראלית • בין היתר אמר להם "לחזור לישראל" ונצמד אליהם בצורה מאיימת
1 דקות קריאה
קבוצת חרדים הותקפה היום (שלישי) בשדה התעופה בפולין על ידי אחד העובדים. בתיעוד מהתקרית העובד נראה מתקרב אליהם בצורה מאיימת וצועק שיחזרו לישראל, שפולין זאת המדינה שלו והיא לא שלהם.
https://x.com/i/web/status/2016021402336313665
בסרטון נראה העובד בין היתר נצמד לקבוצה ושואל "למה באתם לפולין?". חברי הקבוצה לא שתקו ואמרו לו באנגלית "תהיה בשקט". על כך השיב להם, "לא, אתם תהיו בשקט", לפני שהלך מהמקום.
