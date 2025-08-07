פיקאסו ודאלי: אוסף של אומנות סוריאליסטית יוצע למכירה

מומלצים -

בדירה שנמצאת סמוך להייד פארק בלונדון, צברה פולין קרפידס, אחת מאספניות האמנות הבולטות באירופה, אוסף יוצא דופן של אמנות סוריאליסטית ואמנות מהתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה. בספטמבר הקרוב, האוסף, הכולל בין היתר יצירות של רנה מגריט, סלבדור דאלי ופאבלו פיקאסו - יוצע למכירה פומבית בבית סותבי'ס בלונדון.

קרפידס, כיום בשנות ה־80 לחייה, ידועה באיסוף של אמנות מודרנית ועכשווית, וכן בתמיכתה הנדיבה באמנים בריטיים צעירים. במשך עשרות שנים היא הייתה דמות משפיעה ומחברת בעולם האמנות, אך נותרה אישה פרטית שממעטת לדבר עם התקשורת.

האוסף מונה כ-250 פריטים מביתה בלונדון, וכולל יצירות של איב טנגי, מקס ארנסט, אנדי וורהול, וכאמור גם פבלו פיקאסו, רנה מגריט וסלבדור דאלי. ההערכה היא שהמכירה תניב למעלה מ-81 מיליון דולר, הסכום הגבוה ביותר שהוצע אי פעם על אוסף של בעלים יחיד בסותבי׳ס אירופה.

בין גולות הכותרת של המכירה נמצא ציור מאוחר של הצייר הבלגי רנה מגריט, "La statue volante". קרפידס רכשה את היצירה לפני 40 שנה, בשנת 1985 - וכעת הערכת מחירו נעה בין 9 ל-12 מיליון ליש״ט (12–16 מיליון דולר).

לשם השוואה, בנובמבר האחרון נמכר הציור המפורסם של מגריט, "אימפריית האורות", בסכום שיא של 121.2 מיליון דולר במכירה של "כריסטי’ס" בניו יורק - וקבע שיא עולמי לאמן הבלגי.

פריטים נוספים שיוצעו למכירה הם שתי יצירות של האמן אנדי וורהול בהשראת הצייר אדוורד מונק; רישום בעיפרון של דאלי מ-1941 המתאר את אשתו גאלה; ציור של הנס בלמר שנעשה זמן קצר לפני שנכלא בצרפת במלחמת העולם השנייה ועוד.

פולין קרפידס גדלה בעיר מנצ’סטר שבצפון אנגליה, ובשנות ה־60 עברה לאתונה, שם פגשה את בעלה, קונסטנטינוס קרפידס, איל ספנות שהכניס אותה לעולם האמנות. הוא גם הכיר לה את אלכסנדר יולאס, סוחר אמנות יווני-אמריקני מוכר, הנחשב לאחד מסוחרי האמנות הבולטים של אמני המאה ה־20, במיוחד הסוריאליסטים. בעקבות ההיכרות עם יולאס, מצאה קרפידס את דרכה האישית.