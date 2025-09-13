עקב חדירת הרחפנים לפולין: נאט"ו משיקה את מבצע "שומר מזרח"

מומלצים -

במענה לחדירת רחפנים רוסיים לשמי פולין השבוע, נאט"ו השיקה את מבצע "שומר מזרח" - כך הודיע אמש (שישי) מזכ"ל הברית מארק רוטה. המבצע, כפי שדווח ב-BBC, יתחזק את ההגנה על החזית המזרחית של אירופה, ויחזק את שיתוף הפעולה בין המדינות החברות.

בפסגה משותפת, רוטה כינה את חדירת הרחפנים ה"מסוכנת ובלתי מקובלת", והדגיש כי לא מדובר באירוע בודד. המפקד העליון של נאט"ו, גנרל אלכסוס גרינקוויש, ציין כי המבצע יהיה "גמיש - ויכלול הגנה אווירית וקרקעית משולבת והגברת שיתוף המידע".

ראש ממשלת פולין דונלד טוסק כינה את החדירה "התקפה בוטה", והוסיף כי הרחפנים לא נכנסו לשטח המדינה בטעות. המטרה, לפי נאט"ו, היא להבהיר לכל הצדדים כי הברית מוכנה להגן על כל מטר משטחה, והמבצע יכסה את כל החזית המזרחית, מהצפון הרחוק ועד לים השחור ולים התיכון.

המבצע מדמה את יוזמת "Baltic Sentry - שהושקה מוקדם יותר השנה על ידי נאט"ו, בעקבות פגיעה בכבלי תקשורת בים הבלטי.