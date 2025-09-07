מופתעים? אחד מכל חמישה בריטים מחזיק בעמדות אנטישמיות

מומלצים -

מחקר חדש שפורסם היום (ראשון) מצא כי מאחד מכל חמישה בריטים מחזיק כיום בעמדות אנטישמיות. עוד נמצא ש-21 אחוז מהציבור הבריטי הסכימו עם ארבעה או יותר משפטים אנטישמיים, עלייה לעומת 16 אחוז מאשר בשנה שעברה. בשנת 2021, הנתון עמד על 11 אחוז בלבד.

החוקרים ציינו כי הממצאים מראים שמספר האנשים שמחזיקים בעמדות אנטישמיות עמוקות הוכפל בתוך פחות מחמש שנים, ועומד כיום על יותר מחמישית מהאוכלוסייה. מדובר בנתונים הגבוהים ביותר מאז החלו סקרים דומים לפני כעשור. הסקר, שבוצע על ידי YouGov בהזמנת ארגון "הקמפיין נגד אנטישמיות" (CAA), מצא כי 45 אחוז מהציבור הבריטי, כמעט מחצית מהאוכלוסייה, מאמינים שישראל מתנהגת כלפי הפלסטינים כמו שהנאצים התנהגו כלפי היהודים.

זהו נתון שיא, המהווה עלייה חדה לעומת שיא השנה שעברה שעמד על 33 אחוז. בקרב צעירים (בני 18 עד 24) התפיסה הזו נפוצה אף יותר: 60 אחוז מהם סבורים כך, כמו גם 48 אחוז מתושבי לונדון. ארגון CAA אמר כי השוואת פעולות ישראל לאלו של הנאצים היא "אחת האשמות האנטישמיות הנפוצות ביותר". הארגון הוסיף: "ההשוואה הזאת גם מקטינה את חומרת השואה, שבה נרצחו שישה מיליון יהודים בצורה תעשייתית - וגם מאשימה באופן פוגעני את הקורבנות של הפשע בכך שהם מבצעים אותו בעצמם".

המחקר גם מצא כי כמעט מחצית (49 אחוז) מהצעירים בגילאי 18 עד 24 חשים אי-נוחות לבלות עם אנשים שתומכים בגלוי בישראל. רק 18 אחוז מהם מרגישים נוח עם כך. בנוסף, רק 31 אחוז מהמצביעים הצעירים מסכימים שלישראל יש זכות קיום כבית לאומי לעם היהודי; ואילו 20 אחוז מהם (אחד מכל חמישה) סבורים שלישראל אין זכות כזו.

ממצאים נוספים כוללים את העובדה ש-58 אחוז מהצעירים מאמינים שישראל ותומכיה הם השפעה שלילית על הדמוקרטיה בבריטניה, לעומת 29 אחוז בכלל האוכלוסייה. בנוסף, 26 אחוז מהציבור הבריטי מאמינים שישראל יכולה "לצאת בזול מכל דבר" משום שתומכיה "שולטים בתקשורת", גם פה מדובר בעלייה מ-18 אחוז בשנה שעברה. בקרב צעירים, הנתון מזנק ל-42 אחוז.