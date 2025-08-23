אירוע אנטישמי בגרמניה: חברי קהילה יהודית הותקפו בעת תליית שלטים לשחרור החטופים

מומלצים -

חברי קהילה יהודית בגרמניה הותקפו אתמול בערב (שישי) בפארק בפרנקפורט כאשר תלו שלטים עם תמונות החטופים בעזה, כך דווח היום בעיתון "הבילד". אישה רעולת פנים ריססה צבע אדום משתי שפופרות על שלושה גברים. המשטרה אישרה את התקרית.

"הצמדנו פוסטרים עם תמונות של 50 החטופים שעדיין מוחזקים על ידי חמאס לגדר בגרינבורג פארק בפרנקפורט", סיפר סשה סטאבסקי, החבר בארגון הפועל נגד אנטישמיות. סטאבסקי שב ותלה פוסטרים עם תמונות בני הערובה בפארק בימים האחרונים, שהושחתו באופן קבוע. הוא החזיק את התמונות גם אתמול אחר הצהריים.

https://x.com/i/web/status/1958605741667098697

"פתאום שמעתי קריאות אנטישמיות, קראו לנו רוצחי ילדים, וכל הזמן שמעתי קריאות 'שחררו את פלסטין' ו'רצח עם'". ואז, פתאום, התקפת הצבע. "הצבע נשפך גם על משקפיי, מה שהקשה עליי לזהות את העבריין", שיתף סטאבסקי.

הוא סיפר גם על אירועים דומים שהתרחשו במקום גם בעבר: "היינו בפארק לסיור בין-מפלגתי שאורגן על ידי הסניף המקומי של ה-CDU (האיחוד הדמוקרטי-נוצרי של גרמניה). קבוצה של כ-20 עד 30 איש, חלקם רעולי פנים, דחפה אותנו שוב ושוב ונמנעה מאיתנו לעזוב. אדם שהיה שם עם בנו התקשר למשטרה".

המשטרה אישרה את התקרית מליל אמש, שהתרחשה בסביבות השעה 17:00: "משטרת פרנקפורט תתאים את תפיסת הפעולה הנוכחית ותגביר את הנוכחות באזור זה", מסרו השוטרים בהצהרה.

https://x.com/i/web/status/1959163189041799480

תקיפות אנטישמיות נעשות תכופות יותר במדינות אירופה בחודשים האחרונים. רק החודש שפכו אלמונים צבע על בניין שגרירות ישראל בהאג שבהולנד וניפצו את דלת הכניסה. באירוע אחר, הושחתה הכניסה למשרדי נציגות אל על בפריז. בין היתר שפכו על הדלת והבניין צבע אדום, וריססו כתובות "EL AL genocide airline", "Free Palestine".