ר"מ פולין לאחר המתקפה הרוסית: "קרובים למלחמה"

באירופה מגיבים בזעם היום (רביעי) לחדירת הרחפנים הרוסיים לשטח פולין הלילה. ראש הממשלה הפולני דונלד טוסק כתב בציוץ ברשת החברתית "X" כי "אנו נמצאים במצב הקרוב ביותר לסכסוך מזוין מאז מלחמת העולם השנייה. אותות ראשונים מחברי נאט"ו מראים הבנה שהמצב חמור".

נשיא פולין קרול נברוצקי מסר כי מועצת הביטחון תכונס תוך 48 שעות, "זהו רגע חסר תקדים בהיסטוריה של נאט"ו".

בתוך כך, במדינה קראו להפעיל את סעיף 4 באמנת נאט"ו, לפיו מדינות חברות יכולות להביא נושא לידיעת המועצה הצפון אטלנטית - גוף קבלת ההחלטות הפוליטי העיקרי של הארגון ולדון בכך עם בעלות הברית. מאז הקמת הברית בשנת 1949, סעיף 4 הופעל שבע פעמים בלבד. זו הפעם הראשונה שמדינת נאט"ו מבצעת פעולות ישירות נגד נכסים רוסיים במרחב האווירי שלה מאז תחילת מלחמת אוקראינה בשנת 2022.

מקור בנאט"ו מסר לסוכנות הידיעות "רויטרס" כי הארגון לא מתייחס לחדירת הרחפנים לשטח פולין כאל התקפה. "אינדיקציות ראשוניות מצביעות על כך שהתקרית בפולין הייתה חדירה מכוונת של רחפנים רוסים. זו הייתה הפעם הראשונה שמטוסי נאט"ו התמודדו עם איום פוטנציאלי בפולין", הוסיף.

מפקד נאט"ו הוסיף כי הארגון הגיב "במהירות ובנחישות למצב, והדגימה את יכולתנו ונחישותנו להגן על שטחי בעלות הברית".

נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי, שמדינתו שרויה במלחמה עם רוסיה מאז פברואר 2022, טען שחדירת הרחפנים לא הייתה מקרית והוסיף כי "אוקראינה מוכנה לספק לפולין את כל הנתונים הדרושים הזמינים בנוגע לתקיפה הרוסית הזו. אוקראינה מוכנה גם לסייע לפולין לבנות מערכת התרעה והגנה יעילה מפני איומים רוסיים כאלה. ברור שתוקפנות רוסית מהווה סכנה לכל מדינה עצמאית באזורנו, ולכן רק פעולה משותפת ומתואמת יכולה להבטיח ביטחון אמין".

"התקדים של שימוש במטוסי קרב מכמה מדינות אירופאיות בו זמנית כדי להפיל נשק רוסי ולהגן על חיי אדם הוא משמעותי ביותר. אוקראינה הציעה זה מכבר לשותפותיה ליצור מערכת הגנה אווירית משותפת כדי להבטיח הפלה מובטחת של 'שהדים', רחפנים אחרים וטילים באמצעות כוחם המשולב של תעופת הקרב וההגנה האווירית שלנו. יחד, האירופאים תמיד חזקים יותר. רוסיה חייבת להרגיש שהתגובה לצעד ההסלמה הזה, ויותר מכך לניסיון להשפיל את אחת המדינות המרכזיות באירופה, תהיה ברורה וחזקה מצד כל השותפות", הוסיף.

נשיא צרפת עמנואל מקרון מסר בזעם כי "חדירת כטב"מים רוסיים למרחב האווירי הפולני במהלך מתקפה בהובלת רוסיה על אוקראינה היא פשוט בלתי מתקבלת על הדעת. בקרוב אשוחח עם מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה. לא נתפשר על ביטחון בעלות הברית".

נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין אמרה: "עלינו לעבוד על פתרון חדש למימון אוקראינה באמצעות נכסים רוסיים מוקפאים. לא יגעו בנכסים הרוסים המוקפאים עצמם. נוכל לספק לאוקראינה הלוואת פיצויים באמצעות יתרות המזומנים הקשורות לנכסים רוסיים מוקפאים. אוקראינה תחזיר את ההלוואה רק לאחר שרוסיה תשלם עבור הפיצויים...".

עוד הוסיפה הנציבה: "אנו נציע תוכנית חדשה של 'יתרון צבאי איכותי' להשקעה ביכולות של הכוחות המזוינים האוקראינים. האיחוד האירופי יזרים מראש שישה מיליארד אירו מהלוואת ERA לברית רחפנים עם אוקראינה. אנו פועלים להענקת בונוס במסגרת תוכנית "SAFE" לאלו התומכים באוקראינה או בציוד אוקראיני. נשיק תוכנית 'מעקב אחר האגף המזרחי' כדי לשפר את המעקב בזמן אמת אחר מדינות האיחוד האירופי הגובלות ברוסיה. נבנה חומת רחפנים".

בנוגע לסנקציות אפשריות של האיחוד האירופי על רוסיה, הוסיפה פון דר ליין כי "אנו בוחנים להפסיק בהדרגה את השימוש בדלקים מאובנים רוסיים מהר יותר. אנו זקוקים לסנקציות נוספות על רוסיה. בוחנים גם סנקציות על צי הנפט בצללים ועל מדינות שלישיות.

נשיא מועצת האיחוד האירופי, אנטוניו קוסטה הביע סולידריות עם פולין: "אירועי אמש בפולין הם תזכורת חדה לכך שביטחונו של אחד הוא ביטחונם של כולם. אנו עומדים בסולידריות מלאה עם פולין בעקבות ההפרה הבלתי מקובלת של רוסיה במרחב האווירי שלה. אירופה מגבירה את השקעותיה בהגנה שלה, משום ששלום וביטחון באירופה אינם מובנים מאליהם. פולין צודקת בכך שהיא נוקטת בצעדים הדרושים כדי להגן על ריבונותה. התוקפנות המתמשכת של רוסיה נגד אוקראינה והפלישות הפזיזות למרחב האווירי למדינות החברות באיחוד האירופי מהוות איום ישיר על ביטחונם של כל האירופאים".