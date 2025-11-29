קשה לעיכול: חלזונות למאכל בשווי מאה אלף דולר נגנבו בצרפת

חלזונות בשווי של יותר מ-100,000 דולר נגנבו מוקדם יותר השבוע מחווה בצרפת שעובדת עם מסעדות יוקרה, כך דווח בכלי התקשורת במדינה.

"ל'אסקרגו דה גראנד קרו" הוא עסק משפחתי, המגדל כ-350,000 חלזונות בשנה. "זו באמת לא ההודעה שחשבנו שנכתוב עם התקרבות החגים", נכתב מטעם החווה בפוסט בפייסבוק ביום שלישי האחרון. "היינו קורבן לפריצה ומלאי החלזונות הטריים והקפואים שלנו נגנב. מדובר בהלם ומכה אמיתית לכל הצוות".

במהלך הלילה שבין יום ראשון לשני, גנבים פרצו לחווה ונכנסו למבנים בהם אוחסנו החלזונות, כך דיווח ערוץ השידור הציבורי הצרפתי 'פראנס אינפו'. "לאחר שנכנסו פנימה, הגנבים מצאו מדפים מלאים בחלזונות: בצנצנות, טריים, קפואים", כך סיפר לערוץ ז'אן-מתייה דוברן, בעל החווה.

תמונות שצולמו במקום לאחר הגניבה הראו מקררים שנותרו כמעט ריקים - ובסך הכל, הגנבים גנבו קרוב ל-450 קילוגרמים של חלזונות.

בחווה ינסו לחדש את המלאי שלהם לפני חג המולד וערב ראש השנה האזרחית, בהתחשב בכך ש-60% מההכנסה השנתית שלהם מגיעה בתקופה זו. מאז הגניבה, דוברן הצליח לספק חלזונות למספר מסעדות - כולל לחלק מהלקוחות שלו, ביניהם מסעדות בעלות כוכבי מישלן.