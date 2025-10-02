שני נרצחים ושלושה פצועים בפיגוע בבית כנסת במנצ'סטר

זעזוע בבריטניה: שני בני אדם נרצחו ושלושה נוספים נפצעו קשה מאוד בפיגוע טרור משולב שהתרחש היום (חמישי) באמצע תפילות יום כיפור, בבית כנסת אורתודוקסי בשם "הקהילה העברית היטון פארק" שנמצא במנצ'סטר. הרשויות בממלכה הודיעו כי זהותו של המחבל נמצאת בידם - אך הפרטים הללו טרם פורסמו.

מהחקירה עולה, כי המחבל הגיח עם רכבו לעבר המתפללים בבית הכנסת, יצא ממנו והחל במסע דקירות, כשהוא נושא עימו חגורת נפץ. הוא נוטרל וחוסל כעבור דקות ספורות. לאחר הפיגוע, הרשויות הורו על תגבור האבטחה של בתי הכנסת במנצ'סטר, וחלקם אף נסגר.

שר החוץ גדעון סער התייחס לפיגוע ומסר עם צאת הצום: "אני מזועזע מהפיגוע הרצחני ליד בית הכנסת היטון פארק במנצ'סטר בבוקר היום הקדוש ביותר לעם היהודי: יום כיפור. אני שולח את תנחומיי העמוקים למשפחות שאיבדו את יקיריהן, ואני מאחל החלמה מהירה ומלאה לפצועים. אני עומד לצד הקהילה היהודית הנפלאה בבריטניה, הסובלת כעת מגל אנטישמיות מחריד. יש לומר את האמת: הסתה אנטישמית ואנטי-ישראלית בוטה ומשתוללת, כמו גם קריאות תמיכה בטרור, הפכו לאחרונה לתופעה נפוצה ברחובות לונדון, בערים ברחבי בריטניה ובקמפוסים שלה".

הרשויות בבריטניה לא נקטו בפעולות הנדרשות כדי לרסן את גל האנטישמיות הרעיל הזה, ולמעשה אפשרו לו להימשך. אנו מצפים ליותר ממילים מממשלת סטארמר. אנו מצפים ודורשים שינוי כיוון, פעולה יעילה ואכיפה נגד ההסתה האנטישמית והאנטי-ישראלית המשתוללת בבריטניה", הוסיף.

מוקדם יותר היום, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר קטע את ביקורו המדיני בקופנהגן וחזר ללונדון כדי לכנס פגישת דחופה של ועדת החירום של משרד הקבינט (קוברה).

"אני מזועזע מההתקפה בבית כנסת בקראמפסל. העובדה שזה התרחש ביום כיפור, היום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי, הופכת את המצב למחריד עוד יותר. מחשבותיי עם יקיריהם של כל הנפגעים, ותודתי לשירותי החירום ולכל כוחות ההצלה", כתב בחשבון ה-X שלו.

https://x.com/i/web/status/1973691472235925514 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

שגרירות ישראל בבריטניה פרסמה הודעה בה נכתב: "שגרירות ישראל בממלכה המאוחדת מגנה את הפיגוע שבוצע היום ביום כיפור בבית הכנסת העברי של הקהילה היטון פארק במנצ'סטר. העובדה שמעשה אלים כזה מתבצע ביום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי, במקום של תפילה וקהילה, היא נתעבת ומצערת מאוד".

"השגרירות נמצאת בקשר הדוק עם הקהילה היהודית במנצ'סטר, הרשויות הבריטיות וקרן הביטחון הקהילתית (CST) כדי לעקוב אחר ההתפתחויות ולהבטיח מתן התמיכה הנדרשת. אנו מודים למשטרת מנצ'סטר רבתי על תגובתה המהירה. יש להבטיח את שלומן וביטחונן של הקהילות היהודיות בממלכה המאוחדת. מחשבותיו ותפילותיו של עם ישראל עם הקורבנות, משפחותיהם ועם הקהילה היהודית כולה בתקופה קשה זו", נכתב עוד.

https://x.com/i/web/status/1973708452208779741 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

יושב ראש מפלגת העצמאות הבריטית נייג'ל פרג' כתב בחשבון ה-X שלו: "אני מזועזע מההתקפה בבית כנסת במנצ'סטר היום, במיוחד ביום כיפור - היום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי. מחשבותיי ותפילותיי עם משפחות הנפגעים ועם הקהילה היהודית שתסבול בתקופה זו, ותודתי נתונה לשירותי החירום".

https://x.com/i/web/status/1973705663181181005 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בהמשך, ארמון בקינגהאם פרסם הודעה מטעמו של המלך צ'ארלס בה נכתב כי הוא המום ועצוב מאוד לשמוע על הפיגוע המחריד במנצ'סטר. "אשתי ואני היינו המומים ועצובים מאוד לשמוע על הפיגוע המחריד במנצ'סטר, במיוחד ביום כה משמעותי עבור הקהילה היהודית. מחשבותינו ותפילותינו עם כל אלה שנפגעו מהאירוע המחריד הזה ואנו מעריכים מאוד את הפעולות המהירות של שירותי החירום", נכתב.