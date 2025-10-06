שעות לאחר שמפלגת השלטון טענה לניצחון מוחץ בבחירות המקומיות, ראש ממשלת גאורגיה, אירקלי קובאכידזה, האשים אתמול (ראשון) את האופוזיציה בניסיון להפיל את ממשלתו והבטיח לנקוט בצעדים נוספים לדיכוי המתנגדים לממשלה.

המשטרה פועלת על מנת למגר את המהומות במדינה והשתמשה בזרנוקי מים ובגז מדמיע כדי לגרש את המפגינים מארמון הנשיאות, לאחר שניפצו את השערים וניסו להיכנס לבניין. עשרות אלפים צעדו בבירה טביליסי, ביום הבחירות המקומיות נגד "מדיניותה המדכאת של הממשלה", ומה שהם רואים כ"היסחפותה המתמדת של גאורגיה למסלול מוסקבה".

מחאות ואי שקט פוליטי מזעזעות את גאורגיה מאז שמפלגתו "החלום הגאורגי" עצרה את השיחות על הצטרפותה לאיחוד האירופי בנובמבר האחרון.

נשיא גיאורגיה, מיכאיל קוואלשווילי, הינו מבקר נוקב של המערב והאשים שוב ושוב את סוכנויות המודיעין המערביות במזימה לדחוף את גאורגיה למלחמה עם רוסיה שכנתה.

אולם, ההצטרפות לאיחוד מהווה מטרה יקרה עבור גאורגים רבים והמהלך עורר גלי מחאות שלוו במעצרים המוניים ואלימות משטרתית.

במרץ האחרון מירי מיכאלי קיימה ראיון מיוחד עם קובאחידזה, שהוא כאמור, אחד הפוליטיקאים השנויים במחלוקת ברחבי הגלובוס והשנה שבה הוא מכהן בתפקיד הייתה רצופה הפגנות בבירה טביליסי. כמו כן, הוא מואשם לא פעם בעיכוב הצטרפות ארצו לאיחוד האירופי, בהוראתו של פוטין. היא שוחחה איתו על כל אלו ולא שכחה לשאול אותו - כיצד מצא עצמו בצילום משותף עם איסמעיל הנייה, בטהרן.

קאבלשווילי, הוא גם כדורגלן חלוץ במנצ'סטר סיטי לשעבר ולאחר נאום הבחירה שלו, מפגינים ששהו מחוץ לפרלמנט הניפו כרטיסים אדומים כרפרנס מקניט לעברו כספורטאי. בנוסף, יריבתו הפוליטית טענה כי הבחירות אינן נעשו באופן תקין ולכן הוא אינו לגיטימי לכהן בתפקיד.