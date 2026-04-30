החשוד בפיגוע בלונדון: אזרח בריטי יליד סומליה בעל עבר פלילי עשיר

ה"טלגרף" הבריטי חשף היום (חמישי) כי העצור בחשד לביצוע הפיגוע בשכונת גולדרס גרין בלונדון אתמול הוא עיסא סולימאן, אזרח בריטי ממוצא סומלי בן 45 בעל היסטוריה ארוכה של אלימות.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

סולימאן, שהתגורר בשלב מסוים בקמברוול שבדרום-מזרח לונדון, ריצה בעבר תשע שנות מאסר בגין דקירת שוטר בפניו וברגליו, וגם את וכלבתו, באמצעות סכין לחם.

ממשטרת בריטניה נמסר כי לחשוד יש היסטוריה של בעיות נפשיות, וכי הוא היה מוכר לתוכנית "Prevent" (תוכנית למניעת הקצנה וטרור) והיה נתון להפניה לבחינת התוכנית בשנת 2020.

בתוך כך, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, הגיע היום לזירת הפיגוע בשכונת גולדרס גרין, והתקבל בקריאות בוז על ידי התושבים. קורבן של פיגוע הטרור בגולדרס גרין האשים את מפלגת הלייבור בכך שהפכה את לונדון למקום ש"אינו בטוח עבור יהודים".

https://x.com/i/web/status/2049815570019713055 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

שלומי ראנד, שנפצע קשה בפיגוע, אמר כי ממשלת בריטניה "אינה עושה את עבודתה" כדי להגן על יהודי הממלכה. בריאיון לרשת ITV הבריטית מבית החולים ראנד אמר כי הקהילה היהודית במדינה מפחדת ללכת ברחובות: "אני בהחלט מרגיש שהממשלה אכזבה אותנו, רחובות לונדון אינם בטוחים עבור יהודים".

"הממשלה היא זו שיכולה לטפל בבעיות, והם לא עושים את עבודתם. אנשים באמת מודאגים, אנשים מפחדים, לאנשים לא נוח ללכת ברחוב, ואנשים מאשימים את הממשלה על כך שאינה עושה דבר בנוגע למה שקורה", ראנד האשים.