דיווח: באוקראינה דוחים את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה

ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה בין אוקראינה לרוסיה נדחתה ונחשבת כ"בלתי מקובלת" על ידי מספר גורמים בקייב - כך דווח היום (חמישי) ב"גרדיאן" הבריטי. אמירות אלו, הועברו במסגרת השיחות בין זלנסקי למשלחת בכירה מצבא ארצות הברית במדינה.

הגורמים מסרו לעיתון כי ההצעה נוסחה על ידי קיריל דמיטרייב, הנחשב לטענתם לבעל ברית קרוב של ולדימיר פוטין ושל השליח האמריקני ויטקוף, היא בגדר "פרובוקציה" שמטרתה הייתה לעורר פילוג ו"לבלבל" את בעלות בריתה של אוקראינה.

בנוסף, גורמים אוקראינים אמרו לעיתון כי מסמך ההצעה מהווה כניעה וסיום בפועל של ריבונותה של המדינה. דיפלומט מערבי הוסיף כי הרוסים מבקשים לנצל את המשבר הפנימי באוקראינה. "זה נראה כי דמיטרייב סובב את התוכנית הזו, בתקופה בה זלנסקי חלש. הרוסים טובים בניצול דברים", אמרו הגורמים, שהוסיפו כי "זה מרגיש כמו כל תוכנית רוסית אחרת".

תוכנית "28 הנקודות" לסיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה

בממשל האמריקני חשפו מוקדם יותר היום את התוכנית, אותה אישר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מי שפיתח את ההצעה בסתר הם מספר בכירים בממשל, תוך התייעצות שופטת עם השליח הרוסי קיריל דמיטרייב ובכירים אוקראינים. בין המעורבים הנוספים בניסוח התוכנית הם השליח האמריקני וויטקוף, מזכיר המדינה רוביו וסגן הנשיא ואנס.

בכיר בממשל אמר ל-NBC News כי התוכנית "מתמקדת במתן ערבויות ביטחוניות לשני הצדדים כדי להבטיח שלום בר קיימא", והוסיפו כי היא "כוללת דברים שאוקראינה רוצה וצריכה". שלושה בכירים אמריקנים אמרו כי עיתוי סיום טיוטת התוכנית חפף לביקור של המשלחת של צבא ארצות הברית באוקראינה השבוע.