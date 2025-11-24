פריצת דרך? ארה"ב ואוקראינה ניסחו טיוטת הסכם סיום מלחמה

במהלך הלילה (ראשון) הסתיים סבב שיחות השלום הראשון בז'נבה בין ארה"ב ואוקראינה. בהצהרה משותפת הצדדים מסרו כי הצליחו לנסח טיוטה משופרת להסכם שלום וסיום המלחמה עם רוסיה. נציגי המשלחת האוקראינית אמרו כי הצדדים הצליחו להגיע להבנות שיענו על האינטרסים הלאומיים של אוקראינה, וכי ימשיכו לעבוד על ההסכם באופן אינטנסיבי לקראת המועד האחרון של שיחות השלום ביום חמישי.

במשלחת האמריקנית, שכללה בין היתר את השליחים המיוחדים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, וכן את מזכיר המדינה מארקו רוביו והמזכיר הצבאי דניאל דריסקול, הביעו גם כן שביעות רצון מהשיחות. למרות ההצהרה ש"השיחות היו חיוביות" וכי "הצליחו להגיע להתקדמות משמעותית", המשלחות לא סיפקו מידע ספציפי באשר לאילו הבנות הצליחו להגיע בטיוטה שנכתבה.

אחרי שאתמול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר שאוקראינה גילתה "אפס הכרת תודה" לסיוע שניתן לה במהלך המלחמה, הפקידים אוקראינים הדגישו את תודתם על תמיכתם של טראמפ ושל ארה"ב.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר אחרי יום השיחות בז'נבה: "כולם מציעים תמיכה, נותנים עצות, מספקים מידע - ואני אסיר תודה לכל אדם ואדם שנותן לנו, לאוקראינה, את העזרה הזו. חשוב להבטיח שהצעדים לסיום המלחמה יהיו יעילים, ושהכל ניתן לביצוע. מעולם לא רצינו מלחמה, ולעולם לא נהיה מכשול לשלום".

כזכור, שיחות השלום בין ארצו הברית ואוקראינה החלו אחרי שהנשיא טראמפ הציב דד-ליין לזלנסקי, לפיו ארצות הברית תצמצם משמעותית את אספקת הנשק לאוקראינה, והדחייה של תוכנית 28 הנקודות של טראמפ לסיום המלחמה, אשר לפי גורמים אוקראינים נוסחה על ידי בעל ברית קרוב של פוטין.