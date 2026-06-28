ארגון הבריאות העולמי: יותר מ-1,300 מתו בגל החום באירופה

החום באירופה ממשיך לשבור שיאים, ומקרי המוות בעקבות מזג האוויר הקיצוני עולים. מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדהנום גברייסוס אמר כי למעלה מ-1,300 אנשים מתו בעקבות גל החום שפוקד את היבשת, וכי 150 מיליון אנשים חיים כעת תחת תנאי חום קיצוניים.

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עוד אמר מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי כי אירופה היא היבשת המתחממת ביותר בכדור הארץ, וכי היבשת מתחממת בקצב כפול מזה של שאר האזורים בעולם. כמו כן הוא אמר כי לאור גל החום הקיצוני, בתי ספר נסגרו ורשתות חשמל קורסות.

גורמי בריאות בצרפת מסרו לעיתון "לה מונד" כי בצרפת לבדה נרשמו כאלף מקרי מוות מעל הצפוי במהלך גל החום, אשר פקד חלקים נרחבים ממערב אירופה במשך ימים החל מה-24 ביוני, וכעת מתפשט מזרחה. צרפת היא המדינה שסבלה באופן החמור ביותר בגל החום עד כה. בשבוע שעבר רשמו במדינה את היום החום ביותר מאז שהחלו למדוד את הטמפרטורות במדינה, שהגיעו השבוע ל-18 מעלות מעל הממוצע לחודש יוני.

רויטרס

גל החום ביבשת הצית מחדש את הוויכוח על השימוש במזגנים, אשר ברוב מדינות אירופה מצוי באחוזים נמוכים. למרות ההתנגדות המסורתית מצד ארגונים ומפלגות הפועלות למען איכות הסביבה ולמאבק במשבר האקלים, חלק מהפעילים החלו להודות כי אין מנוס משימוש במזגנים בחלק ממוסדות המדינה. בגלל החום הכבד, בתי ספר באירופה נסגרו, וצוותים רפואיים בבתי החולים מדווחים על תנאי עבודה בלתי נסבלים שמקשים עליהם לבצע את עבודתם.

השימוש במזגנים במשקי הבית בצרפת עומד על 25% בלבד, בספרד ובאיטליה הוא עומד על 50% ממשקי הבית. לעומת זאת, בארצות הברית, בישראל וביפן המספרים עומדים על 90%. אך כעת, כשהטמפרטורות בצרפת עולות לרמות מסוכנות, ייתכן שנתוני השימוש במזגנים במדינה יעלה גם הוא. כעת בצרפת נרשמה עלייה חדה ברכישת אמצעי מיזוג אוויר אחרים, כמו מזגנים ניידים ומאווררים.