טראמפ על הפגישה עם זלנסקי: "יכול לסיים את המלחמה"

מומלצים -

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יפגשו הערב (שני) בבית הלבן, זאת לאחר הפסגה בין טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין באלסקה במהלך סוף השבוע. נציגים נוספים ממדינות אירופה השונות יצטרפו לפגישה, ובהם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, נשיא צרפת עמנואל מקרון, נשיא פינלנד אלכסנדר סטוב וראש ממשלת שבדיה אולף קריסטרסון.

טראמפ התייחס לפגישה הצפויה וכתב הלילה: "צפוי יום גדול בבית הלבן. מעולם לא היו כל כך הרבה מנהיגים אירופאים בו זמנית. כבוד גדול עבורי לארח אותם!". עוד אמר כי נשיא אוקראינה זלנסקי "יכול לסיים את המלחמה עם רוסיה כמעט באופן מיידי, אם ירצה - או שהוא יכול להמשיך להילחם. זכרו איך זה התחיל. אי אפשר לקבל בחזרה חצי האי קרים שניתנה על ידי אובמה ובלי אוקראינה שמתוכננת להיכנס לנאט"ו. יש דברים שלעולם לא משתנים!".

זלנסקי פרסם היום פוסט בחשבון ה-X שלו וכתב: "כבר הגעתי לוושינגטון, אני אסיר תודה לטראמפ על ההזמנה. כולנו חולקים רצון עז לסיים את המלחמה הזו במהירות ובאמינות, והשלום חייב להיות בר קיימא. לא כמו שהיה לפני שנים, כאשר אוקראינה נאלצה לוותר על קרים וחלק מהמזרח שלנו - חלק מהדונבאס - ופוטין פשוט השתמש בזה כקרש קפיצה למתקפה חדשה".

https://x.com/i/web/status/1957271398902039032 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

"או כאשר אוקראינה קיבלה מה שנקרא 'ערבויות ביטחון' ב-1994, אבל הן לא עבדו. כמובן, לא היה צריך לוותר על קרים אז, בדיוק כפי שאוקראינים לא ויתרו על קייב, אודסה או חרקוב אחרי 2022. אוקראינים נלחמים על אדמתם, על עצמאותם. כעת, לחיילים שלנו יש הצלחות באזורי דונייצק וסומי. אני בטוח שנגן על אוקראינה. ואני מקווה שהכוח המשותף שלנו עם אמריקה, עם חברינו האירופיים, יכריח את רוסיה לשלום אמיתי. תודה!", כתב זלנסקי.

ברויטרס דווח אותו תנאיו של פוטין להסכם, כאשר נטען בין היתר כי הנשיא הרוסי ידרוש לספח כמה אזורים קטנים מסומי וחרקוב לרוסיה. אוקראינה תוותר גם על חלקים גדולים יותר מדונייצק ולוהנסק. מקורות טענו לרויטרס כי פוטין קשר כל הפסקת אש להסכם מלא, כולל ויתור על חברותה של אוקראינה בנאט"ו, הסרת סנקציות חלקית והכרה בחצי האי קרים כמדינה רוסית.

הוא גם רוצה ערבויות ביטחון מחוץ לנאט"ו והגנות על השפה הרוסית ועל הכנסייה האורתודוקסית הקשורה למוסקבה. אוקראינה דחתה את התנאים הללו.

המקורות ביקשו להישאר בעילום שם כדי לדון בנושאים רגישים ואמרו כי ידיעתם על הצעותיו של פוטין מבוססת בעיקר על דיונים בין מנהיגים באירופה, ארה"ב ואוקראינה. הם גם ציינו כי ידיעתם אינה מלאה.

ההערכות במערב הן כי הפגישה בין הנשיא האמריקני לנשיא האוקראיני עשויה להתגלות כיותר קריטית עבור עתיד אוקראינה ולביטחונה של כל אירופה - מאשר הפסגה בין ארה"ב לרוסיה ביום שישי האחרון באלסקה.

ההערכות במערב הן כי נוכחותם של קיר סטארמר, נשיא מקרון, הקנצלר מרץ ומנהיגים אחרים תוודא שזלנסקי לא יקלע למלכודת במשרד הסגלגל שוב, כפי שקרה בפברואר. מעל לכל, המנהיגים האירופים רוצים שהנשיא האמריקני יראה שאוקראינה ואירופה מציגות חזית מאוחדת - והם נחושים לוודא שהוא לא מושפע מהקשרים האישיים שלו עם ולדימיר פוטין כדי לא להיכנע לדרישות של המנהיגים הרוסיים.

בסוף השבוע האחרון טראמפ ופוטין נועדו באלסקה במשך שלוש שעות, פרק הזמן הארוך ביותר שבו השניים נפגשו. בתום הפסגה, שעסקה בסיום מלחמת רוסיה-אוקראינה, מסרו הצהרה לתקשורת. שני המנהיגים הסכימו שהושגה התקדמות, אך עדיין ללא הסכם.

טראמפ הכריז כי "אין הסכם עד שיש הסכם, השגנו התקדמות נהדרת, הסכמנו על רוב הדברים, נותרו כמה סוגיות לא גדולות לפתור". פוטין מצדו אמר שהוא מצפה מנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ומאירופה "לא לטרפד את המגעים".

פוטין שעלה למסור הצהרה לפני הנשיא המארח טראמפ, אמר עוד כי "השיחות היו קונסטרוקטיביות", והודה לטראמפ על ההזמנה להגיע לאלסקה. בנוסף טען כי הוא רוצה באמת ובתמים להביא לסיום המלחמה, אך שב והדגיש שכדי לעשות זאת יש לפתור את "שורשי הסכסוך", הנוגעים לדרישה שאוקראינה לא תצטרף בעתיד לנאט"ו, בו רואה רוסיה איום אסטרטגי. כמו כן, דרש שיוטלו על קייב הגבלות שיבטיחו בפועל את הימצאותה תחת מעגל ההשפעה הרוסי. "אנחנו מצפים שקייב ובירות אירופה יראו זאת באופן קונסטרוקטיבי, לא יציבו אף מכשול ולא ינסו לשבש את ההתקדמות שהחלה באמצעות פרובוקציות ותככים מאחורי הקלעים".

הנשיא האמריקני שוחח ארוכות בטלפון עם זלנסקי בתום הפסגה עם פוטין, ולאחר מכן שוחח עם מנהיגי נאט"ו. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הייתה בין המשתתפים בשיחות, שבה טראמפ עדכן את מנהיגי אירופה על הפסגה. בהמשך, נודע כי מנהיגי אירופה צפויים להצטרף אליו לפגישה.

זלנסקי עדכן בפרטי השיחה בחשבון ה-X שלו: "ניהלנו שיחה ארוכה ועניינית. התחלנו בשיחות אישיות לפני שהזמנו את מנהיגי אירופה להצטרף אלינו. שיחה זו נמשכה יותר משעה וחצי, כולל כשעה של שיחה דו-צדדית שלנו עם הנשיא טראמפ. אוקראינה מאשררת מחדש את נכונותה לפעול במאמץ מקסימלי להשגת שלום. הנשיא טראמפ סיפר על פגישתו עם המנהיג הרוסי ועל עיקרי הדיון ביניהם. חשוב שעוצמתה של אמריקה תשפיע על התפתחות המצב".