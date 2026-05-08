קצת פחות משנתיים לאחר שניצח בבחירות הארציות, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר התעורר היום (שישי) לבוקר קשה במיוחד לאחר שבבחירות לרשויות המקומיות, שם יש נציגויות לכל מפלגות, כאשר הלייבור שבראשותו נחלה תבוסה קשה. מנגד, מי שיכול להיות מרוצה הוא יו"ר מפלגת הימין "הרפורמה", נייג'ל פרג', שזכה למאות מושבים על חשבון המפלגות הוותיקות ברחבי הממלכה.

למעשה, מפלגת "הרפורמה" זכתה ביותר מ-350 מושבים במועצות רק באנגליה - ובמיוחד במעוזי לייבור בצפון אנגליה. המפלגה הפופוליסטית אף עשויה להוות לאופוזיציה העיקרית בסקוטלנד ובוויילס מול המפלגות הוותיקות שגם איבדו קולו ל"ירוקים" שבשמאל הפוליטי וללאומנים בסקוטלנד ובוויילס.

אחד הדברים הכי בולטים בבחירות המקומיות הללו הוא שמפלגת "הרפורמה" הצליחה לפרוץ לערים ומחוזות שפעם היו “בטוחים” ללייבור. מבחינה פוליטית, זה יוצר לחץ גדול על סטארמר. למרות שהוא עדיין ראש ממשלה עם רוב בפרלמנט, בתוך הלייבור כבר יש קולות שטוענים שהוא מאבד את הציבור ושצריך שינוי הנהגה. עםז זאת, סטארמר הבהיר שהוא "לא הולך להתפטר" ושהוא לוקח אחריות על התוצאות.

"אלו תוצאות קשות עבור הלייבור. אין טעם לייפות את המציאות. איבדנו נציגי לייבור מבריקים שנלחמו עבור הקהילות שלהם", אמר סטארמר, "הציבור עדיין מתוסכל כי לא הצענו מספיק תקווה לעתיד. נבחרתי כדי לשנות את המדינה הזו - ימים קשים כאלה לא מחלישים את הנחישות שלי לעשות זאת, אלא רק מחזקים אותה".

ג'ון קרטיס, סוקר בכיר בבריטניה הסביר כי "התמונה גרועה בערך כפי שכולם ציפו עבור הלייבור, או אפילו יותר מכך". גם חבר פרלמנט מטעם הלייבור, ג'ון טריקט, קרא באופן פומבי לקיר סטארמר להתפטר בעקבות תוצאות הבחירות המקומיות.

מגמת ההתפוררות של המפלגות המסורתיות

אז עד כמה המפלה של הלייבור גדולה? המפלגה איבדה את השליטה במועצה במנצ'סטר בפעם הראשונה מזה כמעט 50 שנה לאחר ש"הרפורמה" זכתה בכל 14 המושבים של הלייבור. בעיירה וויגן הסמוכה, בה שלטה הלייבור במשך יותר מ-50 שנה, איבדה המפלגה את כל 20 המושבים, שוב לטובת "הרפורמה".

בנוסף, מפלגת הימין של פרג' השתלטה לראשונה על רובע בלונדון, וזכתה ב-30 מתוך 43 מושבי מועצה בהייברינג שבמזרח העיר. סך הכל, הלייבור איבדה 254 מושבים והשמרנים הפסידה 146 מושבים בבריטניה כולה.

בעוד שממשלות מכהנות מתקשות לעתים קרובות בבחירות אמצע הקדנציה, סוקרים צופים כי הלייבור עלולה לאבד את מספר המושבים הרב ביותר במועצה מאז שראש הממשלה השמרני לשעבר, ג'ון מייג'ור, איבד יותר מ-2,000 מושבים בשנת 1995, שפל של 30 שנה. עם זאת, ובשונה מהמצב כיום, ממשלתו של מייג'ור הייתה שקועה בשערוריות שחיתות אינסופיות.

אז איך זה קרה?

הבריטים חשים בשנתיים האחרונות יותר אכזבה מהמצב הכלכלי ומיוקר המחייה תחת הנהגת סטארמר. כמו כן, בקרב מצביעי מעמד הפועלים המסורתיים של הלייבור הם מרגישים שהמפלגה הפכה בזמן האחרון ל"מפלגת לונדון" שלא מייצגת את העם. בנוסף, נושא ההגירה, שבזכותו מפלגת "הרפורמה" הצליחה להתחזק, לקח חלק משמעותי מאוד בתבוסה של הלייבור ברחבי הממלכה וכן עם הזמן נוצרה שחיקה של שתי המפלגות המסורתיות בכלל.

המשמעות הרחבה: הפוליטיקה הבריטית נעשתה הרבה יותר מפוצלת. במשך עשרות שנים בריטניה הייתה כמעט דו־מפלגתית, בשודמה לארצות הברית, הלייבור מול השמרנים. אך כעת, ניתן לראות את המגמות הבאות: "הרפורמה" בצד ימין, "הירוקים" בצד שמאל, הליברלים במרכז ומפלגות לאומניות בסקוטלנד וויילס.

למעשה הבחירות ל-136 המועצות המקומיות באנגליה, לצד הבחירות לפרלמנטים המקומיים בסקוטלנד ובוויילס, הן המבחן המשמעותי ביותר של דעת הקהל לפני הבחירות הכלליות הבאות הצפויות ב-2029.

כמה מחוקקים מטעם הלייבור אמרו שאם המפלגה תזכה לנתונים גרועים יותר בסקוטלנד, תאבד את השלטון בוויילס, ותיכשל בהחזקת 2,500 המושבים באנגליה, סטארמר כבר יעמוד בפני לחץ משמעותי הרבה יותר לפרוש, או לפחות לקבוע לוח זמנים לעזיבתו.