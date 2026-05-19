בנוכחות רבבות חיילים: סדרת התרגילים הגרעיניים של רוסיה

איך טראמפ יגיב? משרד ההגנה הרוסי הודיע היום (שלישי) כי החל בתרגיל גרעיני בן שלושה ימים, הכולל עשרות אלפי חיילים ממספר אגפים בצבא, מאזור לנינגרד ומרכז המדינה, ספינות טילים ושיגורי טילים בליסטיים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כאמור, על פי הדיווח, ישנם למעלה מ-64 אלף חיילים המעורבים בתרגיל הגרעיני, ולמעלה מ-7,800 פריטי אמל"ח. עוד נמסר בהודעה כי בתרגיל מעורבים למעלה מ-200 משגרי טילים, 140 מטוסים, 73 ספינות ו-13 צוללות - בהן שמונה צוללות גרעין אסטרגיות.

במשרד ההגנה הרוסי הגדירו את התרגיל כ"היערכות לשימוש בכוח גרעיני במקרה של הסלמה ביטחונית". לצד זאת, צפויה גם הכשרה לשימוש בנשק גרעיני טקטי רוסי הפרוס בבלארוס.

בתוך כך, סוכנות הידיעות "רויטרס" דיווחה כי סין אימנה בשנה שעברה בחשאי כ-200 חיילים מהצבא הרוסי. על פי הדיווח, המסתמך על שלוש סוכנויות מודיעין אירופאיות, לצד מסמכים שהגיעו לידי רויטרס, חלק מהלוחמים הללו הספיק לחזור להילחם באוקראינה.

על פי הדיווח, האימונים החשאיים הללו כללו בעיקר שימוש ברחפנים, והופיעו בסכם שנחתם בין קצינים בכירים משתי המדינות בקיץ 2025. במסמך, שהגיע לידי רויטרס, נכתב כי כ-200 חיילים רוסים יאומנו במתקנים צבאיים במקומות כמו בייג'ינג והעיר נאנג'ינג במזרח. עוד נכתב כי מאות חיילים סינים יעברו אימונים במתקנים צבאיים ברוסיה.

גורם מודיעיני ציין כי אימון אנשי צבא שיילחמו באוקראינה מאפשר לסין מעורבות ברמה גבוהה יותר במערכה באירופה - מאשר היתה לה עד כה.

כזכור, למרות שהמדינות קיימו מספר תרגילים צבאיים משותפים מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה בשנת 2022, בייג'ינג טענה שוב ושוב כי היא ניטרלית, ואף הציגה את עצמה כמתווכת.