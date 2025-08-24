הפנטגון חסם שימוש אוקראיני בטילים ארוכי טווח נגד רוסיה

מומלצים -

דו"ח שפורסם הלילה (שבת) ב"וול סטריט ג'ורנל" חושף כי הפנטגון חסם בחודשים האחרונים את השימוש של אוקראינה בטילים ארוכי־טווח מתוצרת אמריקנית, המיועדים לפגיעה במטרות בתוך רוסיה.

לפי גורמים רשמיים, המהלך - שלא נחשף עד כה - נועד לצמצם את הסיכון להסלמה ולאפשר לבית הלבן לקדם מגעים מדיניים מול הקרמלין.

על פי הדיווח, לפחות במקרה אחד ביקשה אוקראינה רשות להשתמש בטילי ATACMS לטווח של עד 190 מייל נגד מטרה בשטח רוסיה, אך נדחתה. המנגנון הפנימי שגובש בפנטגון, בראשות תת־שר ההגנה למדיניות אלברידג’ קולבי, מחייב בחינה של כל בקשה מצד אוקראינה - כאשר ההכרעה הסופית נתונה בידי שר ההגנה פיט הגסת'.

דוברת הבית הלבן קרולין לוויט מסרה בתגובה כי "הנשיא טראמפ היה מאוד ברור: המלחמה באוקראינה חייבת להסתיים. אין שינוי בפריסת הכוחות הצבאיים בין רוסיה לאוקראינה בשלב זה", והדגישה כי שר ההגנה פועל בתיאום מלא עם הנשיא.