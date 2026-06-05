תומך ישראל: הצעד הראשון של ראש ממשלה סלובניה החדש

ראש ממשלת סלובניה החדש, שיאנז יאנשה, הורה על הורדת הדגל הפלסטיני מבניין הממשלה המרכזי בלובליאנה, זאת כשעה בלבד לאחר שהושבע אתמול (חמישי) בפעם הרביעית לתפקיד. הדגל המדובר הונף במקום במשך שנתיים, והמהלך מסמן תפנית גדולה במדיניות החוץ של יאנשה והתחממות ביחסי ישראל וסלובניה.

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כזכור, שר החוץ גדעון סער הודיע אמש על החלטתו לפתוח לראשונה שגרירות ישראלית בלובליאנה. בהודעת השר נמסר כי הוא הנחה את מנכ"ל משרדו עו"ד עדן בר-טל לפעול להקמת השגרירות החדשה, ולפתוח מיד בהליכים הנדרשים לבחירת השגריר.

"יאנז יאנשה הוא ידיד ישראל מובהק ובחירתו מייצרת הזדמנות ייחודית לקדם את היחסים הבילטרליים בין המדינות, שהיו בשפל בשנים האחרונות עקב עויינות הממשלה הקודמת בלובליאנה. משרד החוץ בראשותי יפעל ללא דיחוי למיצוי הזדמנות זו", ציין שר החוץ.

יאנשה התייחס להחלטה וכתב בחשבונו הרשמי ברשת X: "ברוכים הבאים ללובליאנה, מצפים לעידן חדש ביחסי ישראל-סלובניה".

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כזכור, ישראל הייתה מהמדינות הראשונות בעולם להכיר בעצמאותה של סלובניה לאחר התפרקות יוגוסלביה והיחסים בין ישראל לסלובניה כוננו בשנת 1992. השגרירות הסלובנית בישראל נפתחה שנתיים לאחר מכן, כאשר עד כה ישראל פעלה בסלובניה באמצעות שגריר נייד ולא הייתה שגרירות ישראל על אדמת סלובניה.

מאז ה-7 באוקטובר היחסים בין המדינות התדרדרו על רקע קו אנטי-ישראלי עוין וביקורתי שנקטה ההמשלה היוצאת בסלובניה בראשות רוברט גולוב מ"מפלגת החופש" נגד ישראל. בין השאר הממשלה היוצאת הכירה במדינה פלסטינית, תמכה בפעולות משפטיות נגד ישראל בזירה הבינ״ל ופעלה לקדם חרמות על ישראל.