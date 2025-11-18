תיקון לעוול: צרפת השיבה את דרגות הקצין היהודי דרייפוס

צרפת הודיעה היום (שלישי) כי החזירה את דרגותיו של אלפרד דרייפוס, הקצין היהודי בצבא צרפת שהורשע בטעות בבגידה בשנת 1894, כמחווה של תיקון עוול בפרשה האנטישמית. נשיא צרפת עמנואל מקרון וראש הממשלה סבסטיאן לקורנו הם שחתמו על ההחלטה להעלאה בדרגה, לבריגדיר-גנרל, המקבילה לדרגת תת-אלוף.

בחקיקה החדשה שפורסמה היום נכתב כי "חברת הלאום הצרפתית מקדמת לאחר מותו של אלפרד דרייפוס לדרגת בריגדיר-גנרל". "האסיפה הלאומית אישרה את החקיקה פה אחד ביוני, והסנאט תמך בה מוקדם יותר החודש", צוין.

דרייפוס, היה בן 36 מאזור אלזס שבמזרח צרפת, אז הואשם באוקטובר 1894 כי העביר מידע סודי על ציוד ארטילרי חדש לנספח צבאי גרמני.