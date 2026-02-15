רוסיה של היום: מדינה שמצמצמת חירויות ומסכנת את אזרחיה

בשנים האחרונות, ובייחוד מאז תחילת המלחמה עם אוקראינה בפברואר 2022, מצבה של רוסיה הולך ומסתבך. המדינה יוצרת מרחב שבו השלטון שולט כמעט באופן מוחלט על השיח הציבורי, על התרבות ועל חיי היומיום של האזרחים. חקיקה חדשה, צווים ומדיניות נוקשה שולטים במה שמותר ואסור לומר, להציג או להפיץ, ובכך יוצרים אווירה של פחד וזהירות ברחבי המדינה.

בין החוקים המרכזיים: איסור על "דיסקרדיטציה של הצבא" - החוק מאפשר להעמיד לדין אזרחים על פוסטים ברשתות חברתיות, ראיונות לתקשורת זרה ואפילו שימוש במילה "מלחמה" במקום "מבצע צבאי מיוחד". העונשים כוללים קנסות כבדים ואף מאסר של עד 15 שנה, כאשר המונח "מידע כוזב" מוגדר לפי עמדת המדינה בלבד.

במקביל, חקיקה נוספת ממקדת את המדינה בשליטה על זכויות להט"ב: החל מדצמבר 2022 נאסר "קידום" או הצגה חיובית של יחסים חד-מיניים, הצגת טרנסג'נדריות או שינוי מגדר, ותכנים המעודדים "דחיית ערכי משפחה מסורתיים". בשנת 2023 בית המשפט העליון הגדיר את "התנועה הבינלאומית הלהט"בית" כארגון קיצוני, מה שמאפשר לרשויות להעמיד לדין פעילים ולהוציא פשיטות על מסיבות ומועדונים שנחשדו באירועי קהילה. האזרחים הרוסים - ובייחוד מפורסמים שהיו ידועים בנטייתם המינית נאלצים להסתיר את זהותם או לעזוב את המדינה.

השפעה נוספת ניכרת בתרבות ובתקשורת: ערוצים ממלכתיים כמו Rossiya-1 ו-Channel One משדרים תכנים יומיים שמציגים את המלחמה כאיום קיומי נגד המערב ונאט"ו, תוך דה-הומניזציה של הצד השני והדגשת "הגנה על ערכים מסורתיים". אמנים שתמכו במלחמה זוכים להופעות ומדיה ממלכתית, בעוד מבקרים או מתנגדים מוצאים עצמם תחת מתקפה תקשורתית או סמלי "סוכן זר". דוגמה לכך היא הזמרת האייקונית אלה פוגצ'ובה, שעזבה את רוסיה לאחר שבעלה סומן כסוכן זר, אף ללא אשמה פלילית.

לצד השליטה בשיח, השלטון נאלץ להתמודד עם אתגרים צבאיים וכלכליים: מחסור במוטיבציה בקרב צעירים להילחם והבריחה של רבים מהמדינה הובילו את פוטין לגייס אסירים - כולל רוצחים, אנסים ופדופילים, לשירות קרבי בחזית. רבים מהם חוזרים לאחר מכן לפשע ברחבי רוסיה. במקביל, האזרחים הרגילים נדרשים להתמודד עם סנקציות כלכליות, הצמדה למותגים מקומיים או סיניים, ושוק תעסוקה שמסתגל למציאות חדשה ומוגבלת.

בערים הגדולות החיים נראים "כרגיל": מסעדות פתוחות, קניונים פעילים, ילדים בכיתות ולימודי פטריוטיזם שבועיים בבתי הספר. אך מתחת לפני השטח שוררת זהירות, שתיקה והגבלת ביטוי עצמי. רבים נמנעים משיחות פוליטיות מחוץ למעגל קרוב, ומצבים שבהם גבולות התמיכה, האדישות או ההתנגדות אינם ברורים הפכו למציאות היומיומית.

מאות אלפי רוסים, בעיקר צעירים ומשכילים, עזבו את המדינה מאז 2022, בעוד אלה שנשארו מתמודדים עם מציאות מורכבת של פחד, חוסר ביטחון וחוסר וודאות.