שידורי תאגיד השידור הבריטי (BBC) ביום הזיכרון הבין-לאומי לשואה, עוררו סערה לאחר שאמש (שלישי) השמיטו את המילה "יהודים" בסיקור היום. "יום לזכר ששת מיליון האנשים שנרצחו", אמרה אחת המגישות.

ה-BBC נאלץ להתנצל לאחר שפורסמו סרטונים המעבירים עליו ביקורת. הלורד הבריטי אריק פיקלס, שליח מיוחד של בריטניה לשעבר, כינה את השמטת המילה "דוגמא חד משמעתי לעיוות השואה, שהיא סוג של הכחשה". עוד הוסיף כי על תאגיד הבריטי "להילחם באנטישמיות ולא לסייע לה".

בקיץ האחרון דווח כי תאגיד השידור צפוי להשיק תוכנית מקיפה חדשה להעלאת המודעות לאנטישמיות בקרב עובדיה. הצעד הגיע בעקבות שורת פרשיות קודמות, וביקורת גוברת שהושמעה על כך שבמקום שוררת אנטישמיות "מוסדית".

בין היתר, ה"טלגרף" דיווח כי תאגיד השידור לא התייחס ברצינות המספקת לטענות חוזרות על התנהגות אנטישמית בתוך הארגום. "היו מקרים מרובים בהם עובדים הביעו בנוחות דעות נבזיות על ציונים, ישראל, רצח עם ויהודים ברשתות החברתיות", טען המקור לפרסום. "חלקם הוזכרו בתקשורת, רבים נוספים לא פורסמו ונחקרים כעת על ידי משאבי אנוש".