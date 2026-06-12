סגנית נשיאת הנציבות האירופית קאיה קאלאס השוותה את היחס של ישראל לעזה ולשטחים אל האפרטהייד הגזעני בדרום אפריקה במהלך שיחות שקיימה במקסיקו, כך דווח היום (שישי) בבלגיה. בדיווח הבהירו כי דבריה מפרים באופן בוטה את עמדת האיחוד על ישראל, זאת בזמן שגם ככה התנהלותה המקצועית נמצאת תחת ביקורת במדינות היבשת.

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על פי הדיווח, גורמים דיפלומטים, כולל הנוכחים בפגישה, סיפרו עד כמה ראש ממשלת אסטוניה לשעבר, שמכהנת היום בתפקיד הבכיר, תיארה עד כמה "התרגשה מביקור שערכה בשנה שעברה בדרום אפריקה" וכן במוזיאון האפרטהייד בבירה יוהנסבורג.

כזכור, בדרום אפריקה הייתה מדיניות נוקשה של הפרדה גזעית כפויה בין לבנים לשחורים, המכונה אפרטהייד, שנמשכה מ-1948 ועד תחילת שנות ה-90.

דבריה הצטרפו לטענות הבסיס לתביעתה של דרום אפריקה בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, שם טוענת המדינה כי ישראל הפרה את את החוק הבינלאומי וביצעה רצח עם בעזה.

"האיחוד האירופי מבקר את ישראל ותומך בפתרון שתי המדינות. ההשוואה לאפרטהייד אינה מקובלת ואינה מדיניות של האיחוד האירופי. זוהי בעיה גדולה אם היא משמיעה הצהרות מסוג זה תוך שהיא מייצגת רשמית את האיחוד האירופי בזירה העולמית", אמר דיפלומט באיחוד האירופי. משרדה של קאלאס לא הגיב לדיווח.