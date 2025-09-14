מי זה בא - ראש הממשלה הבא? הכירו את המועמד המוביל בבריטניה

מומלצים -

שמו כמעט אינו מוכר בישראל, אבל בבריטניה, הוא בדרך להיות ראש הממשלה הבא, לפחות לפי הסקרים. הכירו את נייג'ל פרג', ראש מפלגת העצמאות הבריטית, מפלגת הימין שמבטיחה לפתור את בעיית המהגרים, וסוחפת אחריה המונים. זהו הכוכב העולה של הפוליטיקה הבריטית - מה הוא חושב על ישראל? צפו בכתבה מתוך ״המהדורה המרכזית״