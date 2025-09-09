ספרד אוסרת על בן גביר וסמוטריץ' להיכנס לשטחה

מומלצים -

שר החוץ הספרדי חוסה מנואל אלברס הודיע היום (שלישי) שמדינתו אוסרת על כניסתם לשטחה של השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. מדובר בחלק מתשעת הצעדים נגד ישראל שראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הכריז עליהם אתמול ברקע המלחמה בעזה.

נזכיר כי אתמול סנצ'ס הודיע כי מדינתו תגביר את הלחץ על ישראל על ידי אמברגו נשק, כאשר בין היתר ייאסרו על ספינות ומטוסים הנושאים נשק בדרכם לישראל לעגון בנמלי ספרד או להיכנס למרחב האווירי של המדינה.

כמו כן, הודיע סנצ'ס כי ספרד תגדיל את הסיוע לרשות הפלסטינית ולאונר"א ותטיל אמברגו על סחורות המיוצרות ביהודה ושומרון. "אנו מקווים שהצעדים יסייעו להפעיל לחץ על ראש הממשלה נתניהו וממשלתו להקל על חלק מהסבל שהאוכלוסייה הפלסטינית חווה", אמר סנצ'ס. ספרד אף תאסור על כל מי שהשתתף ישירות במה שסנצ'ס כינה "רצח עם" להיכנס למדינה.

בהמשך, משרד החוץ הספרדי הודיע על החזרת שגרירתה בישראל אנה מריה סלומון פרז להתייעצויות במדריד. ההודעה התפרסמה שעות לאחר הכרזת סנצ'ס על אמברגו נשק על ישראל.

במדינה התרחשו מספר תקריות חמורות נגד ישראלים, בהן התפרעות מפגינים פרו-פלסטינים מול רוכבי קבוצת "ישראל פרמייר טק" במהלך מירוץ האופניים "הוולאטה". בנוסף, נוסעים יהודים אשר הזמינו ארוחות כשרות במהלך טיסה של חברת "איבריה", קיבלו אותן יחד עם הכיתוב "Free Palestine". נזכיר כי בחודש מאי האחרון, מועצת העיר ברצלונה אישרה את ניתוק הקשרים המוסדיים עם ישראל, במחאה על "הפרות החוק הבין-לאומי ופגיעות בזכויות העם הפלסטיני", ובעקבות המלחמה המתמשכת בעזה.