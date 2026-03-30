ספרד מחריפה צעדים: סגרה את המרחב האווירי למטוסי קרב

ממשלת ספרד נקטה היום (שני) בצעד חריג וחסמה את המרחב האווירי שלה ואת השימוש בבסיסיה הצבאיים עבור כלי טיס המעורבים בלחימה מול איראן. ההחלטה כוללת איסור גורף על נחיתה, המראה או תדלוק של מטוסי קרב בבסיסים האסטרטגיים "רוטה" ו"מורון".

בעקבות המהלך, ובתיאום מול הממשל במדריד, ביטלה וושינגטון את התוכנית לפרוס מפציצים כבדים מסוג B-52 ו-B-1 בבסיס מורון, שנחשב לצומת לוגיסטי קריטי עבור חיל האוויר האמריקני.

במקביל למתיחות מול ארצות הברית, תקף ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס את פעילות צבא הגנה לישראל בדרום לבנון.

סאנצ'ס הצהיר כי בשעות המוקדמות של אתמול נחצה "קו אדום חדש" לאחר שחייל מכוח יוניפי"ל של האומות המאוחדות נהרג ושלושה נוספים נפצעו בתקיפה בלבנון. ספרד דורשת כעת הבהרות מיידיות לגבי מקור הירי וקוראת לממשלת ישראל להפסיק את פעולות האיבה באזור.

"תקיפות נגד משלחות שמירת השלום הן תוקפנות בלתי מוצדקת נגד הקהילה הבינלאומית", מסר סאנצ'ס, שהביע תנחומים למשפחת החייל ההרוג. כוח יוניפי"ל פועל בדרום לבנון מכוח החלטה 1701 של מועצת הביטחון, וספרד היא אחת התורמות המרכזיות של כוח אדם למשימה זו.