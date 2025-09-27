זלנסקי מאשר: "ישראל העבירה לאוקראינה סוללות פטריוט"

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודיע היום (שבת) כי אוקראינה אכן קיבלה מערכות מסוג פטריוט מישראל שכבר פרוסות ומוצבות במדינתו. עוד הוסיף זלנסקי כי אוקראינה תקבל שתי מערכות פטריוט נוספות במהלך הסתיו הקרוב.

ההצהרה של זלנסקי מגיעה אחרי דברים שאמר בחודש יוני האחרון שגריר ישראל באוקראינה מיכאל ברודסקי. האחרון אמר בריאיון באוקראינה כי ישראל העבירה למדינה שנמצאת בעימות מתמשך עם רוסיה - סוללות פטריוט שקיבלה מארצות הברית בתחילת שנות ה-90.

כזכור, השבוע, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התבטא בפגישה עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי כי לדעתו "מדינות נאט"ו צריכות ליירט מטוסים רוסיים שחודרים לשטחן", אך הוסיף כי מעורבות ישירה של וושינגטון "תלויה בנסיבות". כמו כן, שר החוץ הפולני רדוסלב סיקורסקי הבהיר באותו עניין: "אם מטוס רוסי ייכנס שוב - בטעות או בכוונה - וייפול בשטח נאט"ו, האחריות כולה על הקרמלין".