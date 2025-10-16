מדורות ומהומות: הפגנת ענק אלימה בברצלונה נגד ישראל

הפגנה בברצלונה הפכה היום (חמישי) לאלימה כשמפגינים פרו-פלסטינים הציתו שריפות, ניפצו חלונות חנויות והתעמתו עם המשטרה. המחאה הייתה חלק מצעדת 24 שעות נגד "רצח העם בעזה" - למרות הפסקת אש.

בצילומים של הכאוס שפורסמו ברשתות החברתיות, נראו כלי רכב מוצתים וגז מדמיע מרוסס על ידי המשטרה בזמן שניסתה נואשות להחזיר את השליטה על הרחובות. מפגינים חסמו כבישים ראשיים אל תוך ומחוץ לנמל המסחרי של ברצלונה, צעדו ברחובות ותקפו חנויות שלטענתם היו "שותפות לרצח עם".

יצוין כי המחאה בת 24 השעות התרחשה במקביל למשחק של הפועל ירושלים במנרסה הסמוכה לברצלונה. המשטרה נאלצה לדחוף את המפגינים לאחר שניסו לחסום את נתיב הנסיעה של אוטובוס הקבוצה הישראלית.

ההמונים התאספו בקרבת תחנת הרכבת המרכזית של ברצלונה, והניפו שלטים עם הכיתוב "מהנהר ועד הים, פלסטין תהיה חופשית". לאחר מכן, הפעילים התיישבו על הכביש כדי לחסום את האוטובוס מלעבור, תוך קריאות "לא יעברו". המשטרה הצליחה להשתלט על האירוע ולפזר את המוחים, כך שלמרות המחאות, הפועל ירושלים הצליחה להגיע לאצטדיון ומשחק הכדורסל התקיים כמתוכנן.