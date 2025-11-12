פעיל חמאס נעצר בגרמניה עם תשעה כלי נשק ומאות כדורים

פיגועי טרור סוכלו ברחבי אירופה: התביעה בגרמניה הודיעה היום (רביעי) על מעצרו של אדם החשוד כחבר חמאס - בורהאן אל-ק. על פי הדיווח, הוא שהה בצ'כיה ועמד לחצות אמש את הגבול לגרמניה, כאשר גורמי שיטור וביטחון בגרמניה התערבו ועצרו אותו.

בורהאן, במקור מלבנון, חשוד ברכישת נשק עבור ארגון הטרור לצורך ביצוע פיגועים נגד מטרות יהודיות או ישראליות בגרמניה ובאירופה.

מהפרטים הראשונים עולה, כי באוגוסט 2025, הוא רכש לכאורה רובה סער אוטומטי מדגם AK-47, שמונה אקדחי גלוק ויותר מ-600 כדורים בגרמניה. על פי משרד התובע הפדרלי במדינה, הוא העביר את הנשק לשותף בברלין. עם זאת, המסירה נכשלה.

בהודעת המשטרה נמסר עוד כי משטרת דנמרק ערכה חיפוש בביתו של החשוד, ושל אדם נוסף, באזור קופנהגן. "החשוד יובא בפני שופט החוקר של בית המשפט הפדרלי לצדק בהמשך היום", אמר דובר משרד התובע הפדרלי ביום רביעי, "השופט יחליט על נושא המעצר".

כזכור, בתחילת אוקטובר נחשפה בגרמניה חוליה של מחבלי חמאס, שתכננו לבצע פיגועים נגד מטרות יהודיות או ישראליות בגרמניה ובאירופה. שלושה חשודים נעצרו - ובורהאן הוא העצור הרביעי.

חמאס הכחיש אז כל קשר לגברים המעורבים בהעברת הנשק, אך התובעים הבכירים בגרמניה משוכנעים כי "פעולה זו שימשה כהכנה לפיגועי התנקשות מצד חמאס במוסדות ישראליים או יהודיים בגרמניה ובאירופה".