ברקע העימות בין השניים: נשיא צרפת עמנואל מקרון קרא לנאט"ו היום (רביעי) לקיים תרגיל בגרינלנד ואמר כי הוא "מוכן לתרום לו", זאת בזמן שמאמצי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לכבוש את השטח האוטונומי הדני יוצרים מתחים בברית הטרנס-אטלנטית.

גרינלנד, טריטוריה בעלת ממשל עצמי של ממלכת דנמרק, מעוררת עניין בטראמפ בשל מיקומה האסטרטגי ומשאביה המינרליים העצומים, כמו גם בשל דאגות לכאורה לגבי פעילות רוסית וסינית גוברת.

הדברים מגיעים לאחר שטראמפ תקף את מקרון על סירובו להצטרף למועצת השלום לעזה, ואף איים בהעלאת המכס על שמפניה ויין. מקרון הגיב על דבריו של טראמפ בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס ותקף אותו בחריפות.

"אנחנו עוברים לעולם ללא חוקים, מעדיפים כבוד על פני בריונים", אמר. כמו כן, התייחס מקרון לרצונו של טראמפ לספח את גרינלנד: "הדבר המטורף הוא שאנחנו עלולים להימצא במצב שבו נצטרך להשתמש בכלי נגד כפייה כלפי ארה"ב, זה לא הזמן לאימפרליזם חדש או לקולוניאליזם חדש".

לאחרונה טראמפ שיגר מכתב חריג לראש ממשלת נורבגיה, יונאס גר סטורה, ובו הזהיר כי אינו רואה עצמו מחויב עוד לפעול מתוך שיקולי שלום בלבד. זאת, לדבריו, לאחר שנורבגיה לא העניקה לו את פרס נובל לשלום. "בהתחשב בכך שמדינתכם החליטה לא לתת לי את פרס נובל לשלום על כך שעצרתי שמונה מלחמות ויותר, איני מרגיש עוד חובה לחשוב אך ורק על שלום", כתב.

צרפת, דנמרק, שבדיה וגרמניה מגבירות את נוכחותן הצבאית בגרינלנד באמצעות תרגילים ומשימות סיור, בעוד שטראמפ התעקש שהטריטוריה צריכה להיות "בידי ארצות הברית" כדי להתנגד לרוסיה ולסין.