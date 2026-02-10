"ניסה להכות אותי": הכדורגלן הצרפתי שהוזכר במסמכי אפשטיין

חשיפת מיליוני הדפים של "תיקי אפשטיין" על ידי משרד המשפטים האמריקני ממשיכה להכות גלים ברחבי העולם, והפעם מגיעה אל עולם הספורט. שמו של כדורגלן העבר הצרפתי, פרנק ריברי, מופיע מספר פעמים במסמכים החדשים, כולל במכתב שבו מועלות נגדו טענות קשות על תקיפה, כך דווח היום (שלישי) בכלי תקשורת בעולם.

"פרנק ריברי ניסה להכות אותי בזמן שהייתי בגינה שלי", נכתב במכתב שפורסם בתיקים. "הוא השיג את מספר הטלפון והכתובת שלי. שוטרים הקיפו אותו ולקחו אותו בחזרה למכוניתו".

מעבר לטענת התקיפה הפיזית, המכתב מקשר את שמו של ריברי לרשת זנות שפעלה לכאורה סביב ג'פרי אפשטיין. שמו של השחקן מופיע חמש פעמים נוספות בהקשרים שונים בתוך התיקים שהותרו לפרסום. המכתב לא עוצר בריברי ומפליל גם את סילבן קורמייה, עורך דינו המוכר של כוכב הכדורגל קארים בנזמה (זוכה כדור הזהב לשנת 2022 וחברו של ריברי לנבחרת צרפת בעבר), מה שמוסיף נופך דרמטי נוסף לפרשה בצרפת.

עורך דינו של ריברי מיהר להגיב לפרסומים המביכים ודחה את הטענות. ב

ראיון לכלי תקשורת בצרפת כינה עורך הדין את הדברים "מיתומניה מוחלטת" (שקרנות כפייתית), וטען כי מדובר בהאשמות חסרות בסיס מצד אישה המנסה לנצל את חשיפת המסמכים. יצוין כי הכללת שמות במסמכי אפשטיין אינה מהווה בהכרח הוכחה לעבירה פלילית, אך היא שופכת אור על מערכת הקשרים המסועפת של המיליארדר המנוח.

