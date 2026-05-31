מהומות בפריז לאחר הזכייה של פ.ס.ז', מאות פורעים נעצרו
מהומות פרצו בפריז ובמוקדים נוספים בצרפת לאחר שפריז סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות • בתיעודים נראים הפורעים כשהם מציתים ומשחיתים רכוש בעיר ויורים זיקוקים לעבר שוטרים • שבעה שוטרים נפצעו
מהומות פרצו הלילה (בין שבת לראשון) בפריז ובמוקדים נוספים בצרפת לאחר שפריז סן ז'רמן זכתה אמש בליגת האלופות. 416 פורעים נעצרו, מתוכם 280 בבירה.
בתיעודים נראים הפורעים כשהם מציתים ומשחיתים רכוש בעיר ויורים זיקוקים לעבר שוטרים. שבעה שוטרים נפצעו בעימותים.
כאמור, פריז סן ז׳רמן זכתה אמש בגביע אירופה לאלופות בפעם השנייה ברציפות. המועדון הצרפתי גבר על ארסנל בדו-קרב פנדלים מורט עצבים 3:4, לאחר שהארכת המשחק הסתיימה בשוויון 1:1.
ההכרעה הדרמטית התרחשה בדו-קרב מהנקודה הלבנה, אותו פתחה פריז סן ז'רמן עם שער של גונסאלו ראמוס. ויקטור גיוקרס השווה עבור האנגלים, ודזירה דואה החזיר את היתרון לצרפתים.