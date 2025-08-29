בריטניה תגביל את השתתפות ישראל בתערוכה ביטחונית

מומלצים -

בשל הביקורת על התנהלות ישראל ברצועת עזה, בימים האחרונים החליטה ממשלת בריטניה, באופן חד צדדי, להגביל את השתתפותם הרשמית של גורמי ממשל וצבא ישראליים בתערוכת DSEI UK 2025, המחברת בין יצרני ציוד, גורמי ממשל ומומחים מהתעשייה בעניין טכנולוגיות צבאיות.

התערוכה מתוכננת להתקיים בלונדון בין 9 ל-12 בספטמבר. עם זאת, בבריטניה ציינו כי חברות נשק ישראליות יוכלו להשתתף בכנס כרגיל, וצפויה לכך תגובת מחאה נרחבת. מטעם הכנס נמסר: ״חייב להיות פתרון דיפלומטי לסיום המלחמה כעת, עם הפסקת אש מיידית, החזרת החטופים והגברת הסיוע ההומניטרי לתושבי עזה״.

משרד הביטחון מסר: ״מדובר בצעד פוגעני ומביש, שנעשה במכוון כלפי נציגי ישראל. על כן, משרד הביטחון לא ישתתף בתערוכה ולא יקים בה ביתן לאומי. עם זאת, תעשיות ישראליות שיבחרו להציג באירוע יקבלו את מלוא הסיוע הנדרש״.

עוד הוסיפו כי ״החלטה זו מתקבלת בשעה שמדינת ישראל מצויה במלחמה במספר חזיתות במקביל נגד גורמי איסלאם קיצוני המאיימים גם על מדינות המערב ועל נתיבי השיט הבין-לאומיים. בכך, בריטניה בוחרת בצעד שמשרת את הקיצוניים, מעניק לגיטימציה לטרור ונעשה משיקולים פוליטיים החורגים מהמסגרת המקצועית והמקובלת של תערוכות ביטחוניות בעולם״.

תערוכת DSEI, היא התערוכה הביטחונית מהגדולות בעולם, המתקיימת אחת לשנתיים בלונדון. היא עוסקת בפיתוחים טכנולוגיים מתקדמים לשדה הקרב באוויר, בים ויבשה וכן בביטחון פנים וסייבר, ומושכת אליה תעשיות ביטחוניות גדולות, לצד חברות סטארטאפים שמפתחות טכנולוגיות עילית וטכנולוגיות מפציעות.