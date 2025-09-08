מומלצים -

שרת הפנים החדשה של בריטניה שבאנה מחמוד הודיעה היום (שני) כי מדינתה תשהה את הויזות ממדינות המסרבות להחזיר אליהן מהגרים בלתי חוקיים ופושעים זרים.

מחמוד הדגישה כי בריטניה מוכנה "לקצץ בוויזות" לעובדים, סטודנטים ומבקרים אם המדינות לא "יפעלו לפי הכללים" ויקבלו בחזרה את אזרחיהן שלדבריה "אין להם זכות להיות במדינתנו". אומנם, השרה לא ציינה שמות של מדינות ספציפיות, אך עיראק, סומליה, אפגניסטן ואתיופיה סומנו בעבר כמדינות שלא הצליחו לקבל בחזרה מספיק מאזרחיהן שבקשות המקלט שלהם בבריטניה נדחו.

הגישה החדשה מיישרת קו עם מדיניות שכבר סוכמה על ידי ברית חמש העיניים לביטחון של בריטניה, ארצות הברית, אוסטרליה, ניו זילנד וקנדה, ששרי הפנים שלהן נפגשו איתה בלונדון. מחמוד אמרה שהיא תלך "רחוק ומהר יותר" מאשר קודמתה בתפקיד - שרת החוץ החדשה, איווט קופר בהתמודדות עם משבר ההגירה. "אעשה כל מה שצריך". השרה הבריטית גם קיימה שיחות עם השרה לביטחון המולדת של ארצות הברית, קריסטי נואם, המפקחת על סוכנות ההגירה והמכס של האמריקנית (ICE).

מחמוד החלה את תפקידה לפני יומיים ובכך הפכה לאישה המוסלמית הבכירה ביותר בתולדות הפוליטיקה הבריטית. הוריה היגרו מקשמיר הפקיסטנית. היא נולדה בברמינגהאם ומאז 2010 מכהנת כחברת פרלמנט מטעם מפלגת הלייבור. בגלל תסיסה בתוך הממשלה הבריטית, מאתמול היא מוצאת את עצמה באחד מארבעת התפקידים הבכירים במערכת. זה אומנם לא מפתיע, אך לשרה החדשה היסטוריה של פעילות למען "העם הפלסטיני".