"לא פחות מאיום": ריאיון עם נציב המאבק באנטישמיות בגרמניה

אלמונים ריססו את סמל חמאס על דלת ביתו של האיש שאחראי על המאבק באנטישמיות, באחת מהמדינות הפדרליות בגרמניה - וניסו להצית אותה. בריאיון לכתבנו עמיחי שטיין ששודר הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית", סיפר הפקיד, אנדריאס בוטנר, על העלייה הדרמטית באירועים האנטישמיים במדינה.

בוטנר, נציב המאבק באנטישמיות של מדינת ברנדנבורג, לא ישכח את אירועי השבת האחרונה - שלא התירו לו מקום לספק: זאת לא מחאה - זה איום". הוא משתף על השגרה שחווים יהודי המדינה בעקבות גלי השנאה שהתגברו מאז ה-7 באוקטובר.

בשנה החולפת נרשמו 6,333 תקריות אנטישמיות, עלייה של 7.5 אחוזים לעומת שנת 2024. מה שמטריד את בוטנר וגורמים נוספים היא העובדה שזאת הפעם הראשונה שעובד ציבור שמתעסק במאבק באנטישמיות, ללא קשר לישראל, מהווה מטרה לפורעים. למרות זאת, בוטנר מצהיר כי הוא ממשיך בעבודתו כרגיל, וימשיך להיאבק באנטישמיות: "אסור לתת לפחד לנצח".

