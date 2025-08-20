וינה תארח את אירוויזיון 2026, שייערך ב-16 במאי

מומלצים -

העיר וינה שבאוסטריה נבחרה הבוקר (רביעי) לארח את אירוויזיון 2026. השנה יציינו באיגוד השידור האירופי את השנה ה-70 של התחרות,, ובירת אוסטריה תארח את האירוע היוקרתי בפעם השלישית לאחר שזכתה בכבוד גם ב-1967 וגם ב-2015, בעקבות שני ניצחונותיה הראשונים של אוסטריה באירוויזיון.

הגמר הגדול של תחרות האירוויזיון ה-70 יתקיים ביום שבת, 16 במאי, בווינר שטאדהאלה, הזירה המקורה הגדולה ביותר באוסטריה, כאשר חצאי הגמר יתקיימו מוקדם יותר באותו שבוע, ביום שלישי, 12 במאי וביום חמישי, 14 במאי.

וינה ניצבת במקום הרביעי עם קופנהגן, מאלמו וסטוקהולם בדירוג הערים שלקחו על עצמן את תפקידי עיר המארחת של אירוויזיון מספר הפעמים הרב ביותר. רק דבלין, לונדון ולוקסמבורג סיטי אירחו יותר תחרויות.

יצוין כי רשת השידור האוסטרית ORF תארח את התחרות בשנה הבאה לאחר ניצחונו של ג'יי ג'יי בבאזל ב-17 במאי עם "Wasted Love", שעניקה לארצו את זכות האירוח של האירוויזיון.