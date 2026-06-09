סערה בבריטניה: "הטלגרף" פרסם הבוקר (שלישי) דו"ח ממשלתי סודי, שהוסתר מהאזרחים, וממנו עולה כי גורמים שתכננו לפגוע בממלכה - בהם מחבלים, מדינות עוינות וגורמים הקשורים לארגוני פשיעה - קיבלו יותר מ-28 מיליארד ליש"ט מכספי משלמי המיסים הבריטי, בין היתר באמצעות תשלומי סיוע.

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כאמור, מדובר במסמך שהוזמן על ידי משרד הקבינט, מתייחס לשנים 2015 עד 2021 - ונקבר במהלך כהונת הממשלה הקודמת. משמעותו היא שסיוע כספי שנועד לאזרחים בתקופות משבר, דוגמת מגפת הקורונה, הגיעי לידי אויבי בריטניה - ולא לאלו שבאמת זקוקים לו.

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על פי הדיווח, בין החברות שנהנו מהכספים הללו ניתן למצוא מספר חברות הקשורות לרוסיה. בנוסף, בוצעו השקעות במחקר של חברות הקשורות לצבא הסיני, אושרו הלוואות למחבלי דאעש בסוריה בתקופת הקורונה. בנוסף, מענק ממשלתי הועבר בטעות לגורמים הדוגלים באידיאולוגיה אנטי מערבית.

במסמך נכתב עוד כי חלק גדול מהכספים בהם נעשה בהם שימוש לרעה, הגיע לידי כנופיות וארגוני פשיעה, בהם כאלו המבצעים סחר בבני אדם, ותובעים קצבאות דיור ונכות שלא כדין. גורמים אשר צוטטו בדיווח ציינו כי הם סבורים ש"ישנה חפיפה מסוימת בין חלק מארגוני הפשיעה - לבין מדינות עוינות" ו"ארגון פשע מאורגן הקשור למזרח אירופה פעל להשגת כספים בריטיים".