"הבושה חייבת להחליף צדדים": סמל האומץ בצרפת בריאיון ראשון

צרפת הזדעזעה עם חשיפת פרשת האונס של ג'יזל פליקו, שסוממה ונאנסה על ידי בעלה, שאף עודד כ-70 גברים נוספים לאנוס אותה ולתעד את הכל בווידאו. בצעד חריג ואמיץ, פליקו בחרה לקיים משפט פומבי נגד בעלה, ופעם נוספת כשבחרה להפגין אופטימיות בריאיון ראשון ונרחב מול המצלמות.

בריאיון פליקו סיפרה כיצד בעלה נהג לסמם אותה באמצעות תרופות מרדימות ומרגיעות שרירים, כדי למנוע ממנה להרגיש את הכאב, ועל הרגע בו נודע לה על גברים נוספים שאנסו אותה.

המקרה של פליקו לא נגמר רק איתה - קיימת גם הסוגייה סביב בתה, שטוענת כי אביה אנס גם אותה. בריאיון שהעניקה הבת לטלגרף, סיפרה כי היא נסערת מכך שאמה לא מאמינה לטענותיה שגם היא סוממה ונאנסה על ידי אביה, למרות שתמכה בה במשך שנים. במשך תקופה ארוכה נותקו היחסים בין השתיים, וכעת פליקו אומרת כי היא תומכת בבתה, למרות שקדמה לכך דרך ארוכה.

--

הסיפור של פליקו צבר תאוצה בצרפת, ובשבוע שעבר היא הופיעה על השער של מגזין ווג. כמו כן היא פרסמה ספר בו כתבה על הפרשה מנקודת מבטה. הכל במטרה לזרוע תקווה ולעורר השראה בנשים שעברו דברים דומים ולגרום לצד האשם להרגיש את הבושה לעיתים קרובות מדי מלוות את הקורבנות.