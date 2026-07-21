אירופה סוגרת שערים: המדינות שמשנות כיוון ונלחמות בגלי ההגירה

דנמרק, בהובלת ממשלת שמאל, מנהלת כבר מ-2018 מדיניות הגירה קשוחה. במסגרת זו נחקק חוק המגביל את אחוז התושבים שאינם מערביים בשכונות מסוימות, גורשו מעל 90% מהמהגרים שבקשתם סורבה, ונקבע כי מהגר שנידון ליותר משנת מאסר יגורש מהמדינה. כתוצאה מכך, מספר מבקשי המקלט בדנמרק צנח מ-20,800 בשנת 2015 ל-1,830 בלבד ב-2025.

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גם בגרמניה, שקלטה כ-2.5 מיליון מהגרים בעשור האחרון (כמיליון מתוכם מסוריה), מסתמן שינוי מגמה [04:15]. בעקבות סיום מלחמת האזרחים בסוריה, גוברת ההבנה והרצון להחזיר מהגרים למדינת מקורם, לצד מהלך דומה המקודם לגבי פליטים מאפגניסטן. יחד עם הגברת הנוכחות המשטרתית בגבולות, צנחו בקשות ההגירה לגרמניה מ-440,000 בשנת 2025 ל-113,000.

בבריטניה, הנאבקת בגל הגירה דרך תעלת למאנש שעלה מ-30,000 בקשות ב-2015 ל-108,000 ב-2024, נושא ההגירה הפך למרכזי אלקטורלית. בעקבות תחקיר BBC שחשף עורכי דין המייעצים למהגרים לשקר כדי לקבל אזרחות, והעלייה בפופולריות של מפלגת "רפורמה", גם ממשלת הלייבור החלה לנקוט צעדים חריפים. בין הצעדים: תוכנית לגירוש מהיר של מבקשי מקלט, הפיכת מעמד הפליט לזמני הנבדק מחדש מדי 30 חודשים, והגבלת איחוד משפחות.

מגמה זו מתפשטת ברחבי היבשת: בשוויץ נערך משאל עם על הגבלת האוכלוסייה ל-10 מיליון, בצרפת מוצע להקפיא הגירה לשלוש שנים, בהולנד נשקלת הכרזה על מצב חירום, ובשוודיה מקודמים חוקים למבחני שפה והכנסה. אירופה גם מהדקת הסכמים עם מדינות שלישיות למניעת מעבר מהגרים לא חוקיים לגבולותיה.