שבר את השיא של עצמו: שיעור התמיכה במקרון בשפל כל הזמנים

שיעור התמיכה בנשיא צרפת, עמנואל מקרון, הגיע לשפל של כל הזמנים - ועומד על 14 אחוזים בלבד, כך על פי סקר שהתפרסם היום (רביעי) בצרפת.

שיעור התמיכה בנשיא הצרפתי צנח תוך ימים ספורים בלבד כאשר הגורם המרכזי הוא המשבר הפוליטי בצרפת. בעוד שבשבוע שעבר עמד על 16 אחוזים, כך על פי סקר מגזין "פיגארו", כעת מקרון עומד על 14 אחוזים בלבד.

בכך, שבר הנשיא הצרפתי את שיאו בחוסר פופולריות - והשווה את זה של נשיא צרפת לשעבר, פרנסואה הולנד, בשנת 2016.

ביום שני, ואחרי פחות מחודש בתפקידו, ראש ממשלת צרפת החדש סבסטיאן לקורנו התפטר מתפקידו. התפטרותו מגיעה 14 שעות בלבד לאחר שמינה את הקבינט שלו - ולאחר שיריביו הפוליטיים איימו להפיל את ממשלתו והוא היה ראש הממשלה השביעי של מקרון.

התפטרותו של לקורנו הביאה גם לירידה חדה במניות הצרפתיות ובאירו. בנקים צרפתיים רשמו ירידה חדה בשוק הפיננסי, כאשר מדד סוסייטה ז'נרל ירד ביותר מ-6% במדד CAC 40 ברגעים שלאחר ההכרזה, בעוד שקבוצת השירותים הפיננסיים ופיתוח גלובלית-BNP Paribas ו-Credit Agricole ירדו גם הם בחדות.