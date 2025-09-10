סנקציות ועצירת התמיכה בישראל: ההכרזה של האיחוד האירופי

מומלצים -

נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הודיעה היום (רביעי) שהאיחוד יינקוט בסנקציות נגד ישראל, ברקע תקיפת ישראל בקטאר: הנציבות תעשה כל שביכולתה בכוחות עצמה. נעצור את תמיכתנו הדו-צדדית בישראל".

עוד פירטה פון דר ליין כי "נעצור את כל התשלומים, מבלי לפגוע בעבודתנו עם החברה האזרחית הישראלית או יד ושם. נציע סנקציות על שרים קיצוניים, השעיה חלקית של הסכם האסוציאציה בנושאים הקשורים לסחר. נקים קבוצת תורמים פלסטינית בחודש הבא שתכלול מכשיר ייעודי לשיקום עזה".

האיחוד האירופי מצטרף לסנקציות עליהן הכריזה לאחרונה ספרד ברקע המלחמה עם חמאס ברצועת עזה. ראש הממשלה הספרדי, פדרו סנצ'ס, הודיע ביום שני כי מדינתו תגביר את הלחץ על ישראל על ידי אמברגו נשק, כאשר בין היתר ייאסרו על ספינות ומטוסים הנושאים נשק בדרכם לישראל לעגון בנמלי ספרד או להיכנס למרחב האווירי של המדינה. "אנו מקווים שהצעדים יסייעו להפעיל לחץ על ראש הממשלה נתניהו וממשלתו להקל על חלק מהסבל שהאוכלוסייה הפלסטינית חווה", הסביר את החלטתו. בהמשך, הודיע סנצ'ס כי מדינתו תאסור כניסה לשרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר.

כזכור, צה"ל אישר אתמול רשמית כי חיל האוויר תקף באופן ממוקד את צמרת הנהגת ארגון הטרור חמאס. בהודעה נמסר כי "חברי ההנהגה שהותקפו הובילו את פעילות ארגון הטרור במשך שנים, ואחראים באופן ישיר לביצוע טבח ה-7 באוקטובר וניהול המלחמה נגד מדינת ישראל". ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעה באנגלית בה מסר כי "ישראל יזמה, ניהלה ולוקחת על עצמה את מלוא האחריות על המבצע".