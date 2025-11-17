דיווח: גרמניה תבטל בשבוע הבא את אמברגו הנשק על ישראל

גרמניה הודיעה היום (שני) כי בעקבות הפסקת האש תחזור לייצא נשק לישראל החל מהשבוע הבא, לאחר שעצרו חלק מהיצוא בחודש אוגוסט האחרון.

כזכור, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הצהיר בחודש אוגוסט האחרון כאמור כי "לישראל הזכות להגן על עצמה מפני הטרור של חמאס", אך במקביל הודיע כי מדינתו "תפסיק מיידית לייצא נשק וציוד לחימה לישראל שישומש ברצועת עזה, וזאת עד להודעה חדשה".

הוא הדגיש: "משא ומתן, הפסקת אש ושחרור החטופים הם העדיפות העליונה שלנו".

החלטה זו הגיעה על רקע החלטת הקבינט הישראלי בנושא ההשתלטות על העיר עזה, שעוררה ביקורת קשה ברחבי העולם.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לדבריו של הקנצלר מרץ כזכור, בהודעה שיצאה באנגלית מטעם לשכתו. "ראש הממשלה הביע את אכזבתו מהחלטתו של מרץ להטיל אמברגו על נשק לישראל. במקום לתמוך במלחמה הצודקת של ישראל נגד חמאס, שביצע את המתקפה הקשה ביותר על יהודים מאז השואה, גרמניה מתגמלת את הטרור על ידי אמברגו על נשק לישראל". "המטרה אינה להשתלט על עזה, אלא לשחרר את עזה מידי חמאס ולאפשר הקמת ממשלה שלווה בה", הוסיפו.

נכון לזמן ההחלטה על הפסקת הייצוא, גרמניה נמצאה במקום השני בטבלת המדינות שמייצאות נשק לישראל, כשלפי הערכות דובר על יותר מ-30 אחוזים מהייבוא הביטחוני של המדינה. בנוסף, חשוב לציין כי בקיץ 2023 נחתמה בין התעשייה האווירית לגרמניה עסקת ענק למכירת מערכת "חץ 3" בסכום של 3.5 מיליארד דולר (כ-14 מיליארד שקל).

לאור זאת, החלטה על עצירת ייצוא הנשק לישראל הציגה תפנית משמעותית ביחסי הביטחון בין המדינות. למהלך קדמו לחצים רבים שהופעלו על הקנצלר, על ידי שותפיו לקואליציה, שדרשו ממנו לקדם מעשים ופעולות קיצוניים יותר נגד ישראל.