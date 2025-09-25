לטובת קמפיין הבחירות: סרקוזי הורשע בקבלת מיליונים מקדאפי

מומלצים -

בית המשפט הפלילי בפריז קבע היום (חמישי) כי נשיא צרפת לשעבר, ניקולא סרקוזי, מואשם בקבלת מיליוני יורו משליט לוב לשעבר, מועמר אל-קדאפי, כדי לסייע במימון קמפיין הבחירות שלו ב-2007.

סרקוזי הגיע לבית המשפט עם אשתו, הזמרת קרלה ברוני, ולחץ את ידי השוטרים לפני שנכנסו לאולם בית המשפט. התובעים ביקשו עונש מאסר של שבע שנים לסרקוזי, שכיהן כנשיא בין השנים 2007 ל-2012 והוא יוכל לערער על עונשו. יצויין כי סרקוזי הכחיש בתוקף את האשמות נגדו, ואמר כי התיק נובע ממניעים פוליטיים.

משפטו של סרקוזי בן ה-70 החל בינואר באשמת "הסתרת מעילה בכספי ציבור, שחיתות פסיבית, מימון בלתי חוקי של קמפיין וקשירת קשר פלילית במטרה לבצע פשע". זאת כאשר החוקרים טוענים כי הוא כרת ברית שחיתות עם ממשלת לוב. מדובר בפרשה מעורפלת שלכאורה כללה מרגלים לובים, טרוריסט מורשע, סוחרי נשק וטענות לפיהן קדאפי סיפק לקמפיין של סרקוזי מיליוני יורו שנשלחו לפריז במזוודות.