בפסטיבל הסרטים של ונציה: אלפים בהפגנה פרו פלסטינית

אלפים השתתפו אתמול (שבת) בהפגנה פרו-פלסטינית שהתקיימה במהלך פסטיבל הסרטים של ונציה, והסיטה את הזרקור מהשטיח האדום אל המלחמה ברצועת עזה.

גל המחאה התגבר לאחר ש-"Venice4Palestine", ארגון של אנשי קולנוע איטלקיים ובין-לאומיים, פרסם בסוף השבוע שעבר מכתב פתוח הקורא להנהלת הפסטיבל לגנות את ההרס והסבל שנגרמו כתוצאה מהמערכה הצבאית הישראלית בעזה.

אלפי מפגינים צעדו באי לידו - המקום שבו התקיימו הבכורות החגיגיות בהשתתפות כוכבים בין-לאומיים כמו ג’וליה רוברטס, ג’ורג’ קלוני ואמה סטון.

“היום, בלידו די ונציה, מתרחש אחד מאירועי הקולנוע החשובים בעולם, שבו עשירי העולם מתכנסים כדי כדי להסיח את דעת ההמונים ממשהו שאנחנו חושבים שהוא הרבה יותר מהותי", אמרה אמיליה ד’אניאנו, סטודנטית מקומית שנשאה שלט בחזית הצעדה.

בין המוחים היה גם השחקן האיטלקי רוברטו זיבטי, שהגיע לפסטיבל כחבר צוות בשלושה סרטים - בהם הדרמה הפוליטית לה גרציה, שהוקרנה בבכורה באותו ערב.