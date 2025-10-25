הסתה בטורקיה: בובת נתניהו נתלתה עם הכיתוב "הוצאה להורג"

בובת ענק של ראש הממשלה בנימין נתניהו נתלתה אתמול (שישי) ממנוף בעיר טרבזון שבמזרח טורקיה, כשעליה שלט עם הכיתוב - גזר דין מוות.

על פי התקשורת המקומית, מי שאחראי לתליית הבובה הוא הפעיל האנטי-ישראלי כמאל סגלאם, ד"ר לתקשורת חזותית באוניברסיטת ארטווין צ'ורוח. סגלאם אמר לתקשורת המקומית כי התצוגה נועדה "למשוך תשומת לב לפשעי המלחמה" שלטענתו ביצעה ישראל בעזה. "הזכות לחיים של נשים, ילדים ואנשים חפים מפשע בעזה מופרת באופן שיטתי. אסור לנו לשתוק לנוכח הפשע הזה. פעולה זו היא קריאה סמלית. "המבחן האמיתי חייב להיות בבתי משפט בינלאומיים", הוסיף.

האירוע עורר הדים בטורקיה, אך לא גרר גינוי רשמי מצד השלטונות, שעוינות באופן עקבי את ישראל. נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן מתבטא רבות נגד ישראל עם הצהרות תוקפניות לאורך כל המלחמה, שבהן השווה שוב ושוב את ישראל לנאצים ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו להיטלר.