תעלומה בצרפת: ילדים גילו שלד עתיק כשהוא "יושב" זקוף - סמוך לגינת משחקים

ילדי בית ספר יסודי במזרח צרפת נתקלו השבוע ב"אטרקציה" לא שגרתית - שלד בתנוחת ישיבה זקופה, המציץ מתוך בור עגול סמוך לחצר המשחקים שלהם, כך דווח אתמול (רביעי) ברשת CBS.

השלד, שנשמר במצב יוצא דופן, נמצא באתר בנייה הצמוד לבית הספר היסודי "ג'וזפין בייקר" שבלב העיר דיז׳ון. מדובר בממצא האחרון בשרשרת תגליות מסתוריות בעיר, שבהן נחשפו שלדים שנקברו כולם בתנוחה זהה: ישיבה זקופה בבור ברוחב מטר, כשגבן נשען אל הקיר ופניהן מופנות מערבה.

לפי המכון הלאומי הצרפתי למחקר ארכיאולוגי (INRAP), האתר המדובר כבר סיפק ממצאים דומים בעבר. רק בשנה שעברה התגלו כ-20 מטרים משם 13 שלדים נוספים של העם הגאלי, המתוארכים למאות ה-2 וה-3 לפני הספירה.

החוקרים מציינים כי התגליות מעלות שאלות קשות לגבי נסיבות המוות. ב-INRAP מסרו באותה עת כי על חלק מהשלדים נמצאו "סימני אלימות שלא הגלידו, המעידים ללא ספק על הרג מכוון". באחד המקרים, התגלו על גולגולת של אחד הנקברים שתי פגיעות קשות מחפץ חד, ככל הנראה חרב.

הגאלים, קבוצה עמים מסתורית המוכרת לציבור בעיקר בזכות סדרת הקומיקס הצרפתית "אסטריקס ואובליקס", הופיעו לראשונה באזור המאה ה-5 לפני הספירה. החפירות בשלושת העשורים האחרונים מוכיחות כי העיר דיז'ון היוותה עבורם מרכז משמעותי ומיוחד, שסודותיו ממשיכים להיחשף גם היום - ממש מתחת לרגליהם של ילדי העיר.