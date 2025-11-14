ב-BBC התנצלו בפני טראמפ על הסערה - אך סירבו לפצות אותו

סערת ה-BBC: תאגיד השידור הבריטי התנצל אמש (חמישי) בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, זאת עקב הפרק בסדרה "פנורמה" בו חיברו יוצריה חלקים מנאום שנשא בשנת 2021 - בצורה שעיוותה את משמעותו. בשל הביקורת הרבה, ולאחר התפטרות מספר בכירים - הרשת הודיעה כי לא תשדר שוב את התוכנית.

עם זאת, הרשת הבריטית דחתה את איומי עורכי דינו של הנשיא טראמפ בתביעה נגדם, ודרישת פיצויים בסך מיליארד דולרים - אלא אם יחזרו בהם ויתנצלו בפניו.

כזכור, מנכ"ל ה-BBC טים דייווי, וראש חטיבת החדשות דבורה טרנס התפטרו בתחילת השבוע לאחר שערכו את הנאום המדובר באופן מוטה. המנכ"ל דייוי שלח הודעה לעובדים בה כתב כי החלטתו היא "שלו לחלוטין".

בפרק של התוכנית "פנורמה" של תאגיד השידור הבריטי כאמור, שודר קטע שנערך והורכב מחלקים שונים של נאומים של טראמפ, כאשר התוצר מציג תמונה כאילו אמר הנשיא לתומכיו שהוא מתכוון ללכת איתם לקפיטול כדי "להילחם בכל הכוח" ביום המהומות ב-2021.

בהודעה של דיווי נכתב כי הוא הרהר "בדרישות האישיות והמקצועיות העצומות של תפקידו הניהולי במשך שנים רבים". "בתקופות קדחתניות אלו, ל-BCC ערך ייחודי והוא מדבר אל הטובים ביותר שבנו. התאגיד אינו מושלם - ועלינו תמיד להיות פתוחים, שקופים ואחראיים. הדיון הנוכחי סביב הערוץ תרם באופן מובן להחלטתי", הוסיף.

נזכיר כי יום טרם ההתפטרות, תקפה דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט, בריאיון ל"טלגרף", את התאגיד, והאשימה את הערוץ ב"חוסר כנות מכוון", ובכך שמשדר "חדשות מזויפות במאה אחוז". עוד אמרה לוויט כי משלמי המיסים הבריטיים "נאלצים לשלם את החשבון עבור מכונת תעמולה שמאלנית".

במשרד החוץ הישראלי הגיבו על התפטרותו של דייווי, ביקשו להזכיר: "מדגישה את ההטייה שאפיינה זה מכבר את סיקורם על ישראל".