דיווח: המחבל ממנצ'סטר היה תחת ערבות משטרתית בחשד לאונס

ג’יהאד א־שעמי, בן 35, המחבל שביצע את פיגוע הטרור בבית הכנסת במנצ'סטר ביום כיפור, היה באותה עת תחת ערבות משטרתית בחשד למעשה מיני שנעשה מוקדם יותר השנה, כך דיווח היום (שבת) העיתון הבריטי הטלגרף.

המחבל, יליד סוריה ומחזיק באזרחות בריטית מאז 2006, נושא גם הרשעות פליליות נוספות, אך לא היה ברשימות המעקב של כוחות המלחמה בטרור.

זאת ועוד - במהלך טקס הזיכרון שנערך במנצ'סטר היום, ספג סגן ראש ממשלת בריטניה ושר הביטחון לשעבר דיוויד לאמי צעקות וביקורת מצד הקהל, שהביעו זעם על מדיניות הממשלה בנושא ביטחון הקהילה היהודית. לאמי ניסה להרגיע את הנוכחים, ואמר כי בריטניה עומדת לצד הקהילה בשעת האבל ותמשיך להגדיל את האבטחה בבתי הכנסת, תוך התחייבות למאבק נגד אנטישמיות בכל צורותיה.

הפיגוע גרם למותם של שניים מהמתפללים ושלושה נפצעו קשה. משטרת בריטניה הודיעה בשעות הצהריים: "מסתמן כי אחד ההרוגים בפיגוע במנצ'סטר - נורה בשוגג ע"י כוחות הביטחון".

האירוע עורר זעזוע בקהילה היהודית במנצ'סטר, והדגיש שוב את הצורך באבטחת בתי הכנסת והקפדה על מעקב אחר חשודים מסוכנים.

החקירה נמשכת, והמשטרה ממשיכה לבדוק את רקע המפגע ואת כל מעורביו האפשריים.