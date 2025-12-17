ישראלית בת 19 נהרגה בתאונת סקי בהרי האלפים בצרפת

אלינור מימון, בת 19 מירושלים, נהרגה ביום שני באתר הסקי פורט בלאנש בעיירה וארס, שבהרי האלפים הצרפתים. הערב היא תובא לקבורה בבית העלמין הר המנוחות בירושלים. מימון עלתה לישראל מצרפת לפני כשלוש שנים, כך על פי קרובי משפחתה.

על פי הדיווחים, מימון נמצאה על ידי שוטר סקי שסייר באתר כשהיא לא רוח חיים, בשעה 17:30, כשעה לאחר סגירת האתר. השוטר הזעיק צוות חילוץ אווירי, משם חולצה גופתה במסוק. בשלב הראשון גופתה לא זוהתה, אך בהמשך התברר כי היא מדובר באלינור מימון.

סיבת מותה המדויקת של מימון טרם ידועה, והמשטרה המקומית ממשיכה בחקירת המקרה. מהחקירה הראשונית עולה כי התאונה אירעה כאשר מימון נפלה לתעלה בקצה מסלול הגלישה. היא חבשה קסדה בעת האירוע.