הזרוע הארוכה של חמאס: אותר מחסן נשק בלב בירה אירופית

מחסן נשק שככל הנראה קשור לארגון טרור המקושר לחמאס נחשף בווינה, כך הודיעה היום (חמישי) מנהלת ביטחון המדינה והמודיעין (DSN) במדינה. הרשויות חושדות שכלי הנשק נועדו לפיגועי טרור פוטנציאליים באירופה נגד מטרות ישראליות או יהודיות.

אזרח בריטי בן 39 נעצר בלונדון ביום שני בצו גרמני, בחשד למעורבות בפרשה. המעצר בוצע כחלק מחקירה מתואמת בינלאומית של ארגון הטרור, הפועל ברחבי העולם. חמישה אקדחים ועשר מחסניות נתפסו במזוודה ביחידת אחסון שכורה בבירת אוסטריה. מחסן הנשק נחשב כקשור למבנים של חמאס, לפי DSN.

התובע הפדרלי של גרמניה מסר בהצהרה כי האיש, ששמו נקרא מוחמד א' בלבד משיקולי פרטיות, היה חבר בחמאס ופגש פעמיים חבר בברלין במהלך הקיץ. הוא קיבל את כלי הנשק, אותם העביר לווינה לאחסון. "מטרת הפעילות הייתה להכין פיגועים קטלניים מצד חמאס על מוסדות ישראליים או יהודיים בגרמניה ובאירופה", מסרו התובעים הגרמנים.

איש הקשר שלו בברלין, האזרח הגרמני עבד אל-ג., היה אחד משלושה "פעילים זרים" לכאורה של חמאס שנעצרו בחודש שעבר בחשד לניסיון להשיג נשק לצורך הפיגועים. המשטרה תפסה רובה סער AK-47, אקדחים ותחמושת במהלך מעצרם.

בשבוע שעבר, נעצרה במישיגן, ארצות הברית, קבוצת גברים שלכאורה תכננו מתקפה בסגנון דאעש במהלך ליל כל הקדושים. לפי ראש ה-FBI, קאש פאטל, החשודים שוחחו ביניהם באינטרנט על מתקפה בהשראת ארגון הטרור, התאמנו במטווח ירי עם רובי AK-47 והזכירו את החג האמריקני כמועד אפשרי לפעולה, לפני שנעצרו בפשיטה של המשטרה.